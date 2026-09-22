Mientras Miguel Borja gana 34 millones, este es el sueldo de Raphael Veiga en Club América
El mediocampista brasileño figura entre los sueldos más altos del plantel azulcrema
Miguel Borja ha respondido con creces con el Club América, pues suma 3 goles en 2 partidos y se convirtió en el héroe por rescatar el empate para los suyos ante Chivas. El delantero gana 34 millones de pesos al año, pero es superado por el sueldo de Henry Martín y por el mediocampista Raphael Veiga.
De acuerdo con Salary Sport, Veiga tiene un salario anual de 60 millones de pesos; es decir, gana 26 millones de pesos más que su compañero de equipo. El mediocampista llegó en enero de este año al conjunto azulcrema y es el único refuerzo brasileño de André Jardine que se quedó en el club tras la llegada de Guillermo Almada.
¿Cuánto pagó América por Veiga?
El brasileño llegó al conjunto de Coapa al inicio de este año, proveniente del Palmeiras. Ambos clubes acordaron un préstamo por 1.5 millones de dólares con opción de compra por 7 millones de dólares por los derechos federativos por el futbolista.
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De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el mediocampista suma 2 torneos con el conjunto azulcrema, en los que ha anotado 5 goles y 8 asistencias en 34 partidos disputados, 24 de ellos como titular.
Los números de Miguel Borja en América
Miguel Borja llegó al Club América en agosto de 2026 procedente del Al Wasl. El conjunto azulcrema pagó 2.5 millones de dólares (poco más de 43 millones de pesos) por su pase para convertirlo en su refuerzo estrella del Apertura 2026.
El colombiano suma 3 goles en 38 minutos: uno contra Cruz Azul y un doblete ante Chivas. Su primer tanto llegó en 13 minutos frente a La Máquina y después marcó dos anotaciones en el Clásico Nacional.