Miguel Herrera, entrenador mexicano, para quienes buscan excusas: “Si mi abuelita usara capa…”

Miguel Herrera ha dejado grandes frases en su carrera, como cuando habló de André Jardine o cuando se fue de la Selección de Costa Rica. El entrenador mexicano también protagonizó distintas declaraciones que quedaron en la memoria de los aficionados por su particular manera de responder ante situaciones complicadas.

Para muchos, el Piojo Herrera es un showman y hay videos que lo demuestran. También las frases del entrenador del Atlante FC divierten mucho a los aficionados mexicanos. Una de las más recordadas de los últimos meses apareció después de un partido frente a Cruz Azul, cuando recurrió al humor para responder sobre lo que pudo haber ocurrido.

La curiosa frase de Miguel Herrera sobre su abuela

Miguel Herrera utilizó una comparación con su abuela después de la victoria 3-2 de Atlante sobre Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026. La pregunta estaba relacionada con las rotaciones realizadas por el conjunto cementero y la posibilidad de que el resultado hubiera sido diferente con otros futbolistas.

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“Si mi abuelita tuviera capa, sería Súper Abuelita; a lo mejor no se hubiera muerto, sería de hierro. El 'hubiera' no existe y el hoy es que le ganamos a Cruz Azul”, respondió el Piojo. Con esa declaración, el entrenador buscó remarcar que los escenarios hipotéticos no modificaban el resultado.

Piojo Herrera recibió una indemnización por su renuncia en Costa Rica|Crédito: Mexsport

Las mejores frases de Miguel Herrera en el futbol

"En todos los partidos que empatamos, nos faltó un gol" . Una de sus frases utilizadas para analizar resultados.

. Una de sus frases utilizadas para analizar resultados. "El éxito está antes que el trabajo en el diccionario, pero en la vida hay que trabajar, trabajar y trabajar". Una declaración relacionada con su exigencia.

"El América no es 'el Chucho', el América es un club de historia, de tradición y grandeza, no es sólo un jugador ". Una frase sobre la institución azulcrema.

". Una frase sobre la institución azulcrema. "Seguiremos de moda y que nos odien mucho más". Una declaración durante su etapa con América.