Miguel Herrera, DT de Costa Rica, acepta la responsabilidad, pero no renuncia tras no calificar al Mundial 2026: “No he tenido nunca un fracaso como éste. 23 años y un fracaso”

Tras la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026, Miguel Herrera habla claro en conferencia de prensa al detallar que es el primer fracaso en su carrera

Miguel Herrera Costa Rica
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Este martes 18 de noviembre del 2025, el conjunto de Costa Rica terminó eliminado del Mundial 2026 al empatar 0-0 con Honduras y finalizar en el tercer lugar del Grupo C.

Tras el resultado, Miguel Herrera habló en conferencia de prensa por el fracaso de Costa Rica y se sinceró con la prensa al detallar que se encontraba muy ilusionado con el reto, explicó estar orgulloso de sus jugadores pero se sentía triste y enojado al no poder darles la clasificación.

Agrego que se siente responsable de la eliminación pero que no ha tenido un fracaso como este en 23 años de carrera por lo que considera que al ser solo uno algo ha hecho bien.

“Nunca me había encontrado en esta situación. Estaba muy ilusionado. Estoy muy orgulloso de mi grupo de jugadores. No conseguimos el objetivo, esto es futbol. Estoy triste y muy enojado porque no pude darle la clasificación a estos muchachos. Me llevo la responsabilidad. Estamos eliminados, ya lo acepté, no pudimos. Lo que sigue es ver lo que viene con la tristeza y la amargura de no poder estar en el Mundial pero la vida continúa...”.

“No he tenido nunca un fracaso como este, 23 años y un fracaso. Algo he hecho bien para poder estar aquí…”.

Los números de Miguel Herrera en Costa Rica

Miguel Herrera fue nombrado director técnico de la selección de Costa Rica el 7 de enero de 2025. Desde su llegada, ha dirigido 15 partidos hasta el 18 de noviembre de 2025, dejando los siguientes números:

  • Partidos jugados: 15
  • Victorias: 7
  • Empates: 6
  • Derrotas: 2
  • Goles a favor: 39
  • Goles en contra: 17
  • Porcentaje de victorias: 46.67%

Así reaccionó la afición de Costa Rica a la eliminación del Mundial 2026

Con la eliminación de Costa Rica, la afición tica se hizo sentir en las redes sociales y llenaron de comentarios negativos. Algunos de los mensajes que se leen son:

  • "Cómo es posible que Curazao clasifique , Y NO COSTA RICA !!!! Es un fracaso rotundo , ni siquiera al repechaje ... Entienden la magnitud del bochorno de esta noche !!!"
  • "Espero que hagan algo bien y quiten al piojo ya!!!! y al director deportivo también mexicano, metieron la mano en la bolsa del país. Arreglen el cochino campeonato local @UnafutOficial que premia la mediocridad."
  • "Fracaso rotundo del Herrera como DT!!! Debería largarse mañana mismo."
  • "Bueno, espero que el Piojo, Maroto y todos los hijueputas directivos se vayan. Que desgracia, y que los jugadores que muestren algo de nivel no se estanquen en nuestra liga de mierda".
Costa Rica
