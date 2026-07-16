Este es el central mexicano que Pumas y Toluca se están peleando

El tema de los fichajes realmente se vuelve en un asunto de ajedrez. Los directivos contratan futbolistas con la intención de que embonen en el plantel, con el proyecto deportivo y demás cuestiones extra cancha. Ante eso, Chivas ha batallado con algunos futbolistas, por lo que Pumas y Toluca parecían una solución a sus problemas. Al momento... esto se sabe del presente de Miguel Tapias.

GANÓ ARGENTINA y así está ATLANTA | ¿Cómo llega España a la gran final? | DeporTV

¿Pumas y Toluca quieren al central mexicano?

Miguel Tapias fue una de las apuestas que Guadalajara hizo por futbolistas defensivos en los años recientes. El canterano de Pachuca estaba en la MLS y regresó a México con la intención de ser un referente para el chiverío, sin embargo no se consolidó como elemento de confianza con Gabriel Milito… pero tampoco han logrado su acomodo en otro club.

Allí es donde en este mercado de transferencias aparecieron los Pumas y Toluca. Respecto de los mexiquenses, se indicó que hubo sondeos pero no se avanzó a más. Mientras que los auriazules sí mostraron más interés e intentaron negociarlo, pero parece que Chivas les dejaba el salario a ellos. En ese sentido, se indica que tiene una alta paga, por lo que no se logró el acuerdo.

Y aunque siempre aparecen algunas sorpresas en la temporada de fichajes, parece que Miguel Tapias se quedará con Chivas, al menos en este Apertura 2026. El contrato del defensor termina a finales de 2027, por eso se verá si para el inicio del año siguiente le venden, prestan o se queda en el club tapatío hasta que cumpla su vínculo profesional.

¿Por qué Pumas no quiso pagar el salario de Miguel Tapias?

El caso de los auriazules es más particular porque hay serios rumores de que Rubén Duarte podría dejar al equipo por las ofertas que tiene en Europa. En ese sentido, el equipo se vería debilitado en la zaga. Ante dicha situación, el jugador del Guadalajara parece un perfil ideal, sin embargo se dice que uno de los puntos relevantes para llegar a Chivas en 2025 fue el de su salario.

Según Salary Sports, en 2025 Miguel cobraba casi 600 mil dólares al año. En ese sentido, no sería extraño que el Guadalajara al menos le hubiera llegado al millón para traerlo de un futbol donde realmente estaba establecido. Pero, toca esperar a ver qué ocurre con el futuro de este defensa mexicano.