Este es el jugador que Gabriel Milito quiere fuera del equipo antes de que inicie el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara está prácticamente listo para enfrentar un nuevo reto donde hay Liga BBVA MX y Leagues Cup, sin embargo parece que el cuerpo técnico espera que la directiva resuelva la situación de un futbolista. Miguel Tapias es el elemento que está completamente descartado por Gabriel Milito, por lo que se espera una oferta para llevárselo en compra definitiva o a préstamo.

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¿Por qué Miguel Tapias no cuenta para Gabriel Milito?

Las Chivas se encuentran en un momento bastante puntual de su presente, pues el equipo ha generado ilusión desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo. Poco a poco conformaron un plantel competitivo y en ese sentido, la competencia interna es algo que ha beneficiado al plantel, que hoy tiene muy claro a su plantel titular y a los suplentes.

Lamentablemente en el forjamiento del equipo titular, el estratega argentino descartó algunos elementos. Ya se concretaron las salidas de hombres como Yael Padilla y Gilberto Sepúlveda, sin embargo el club sigue a la espera de un acomodo para Miguel Tapias. Desde su arribo no tuvo la constancia que se esperaba, pues venía con toda la “pinta” del central que Chivas necesitaba.

Pero como se indicó, gente como Daniel Aguirre o el propio Diego Campillo ganaron la partida y han dejado a otros elementos sin posibilidad de jugar. Tras su arribo en enero de 2025, Miguel Tapias solamente concretó 27 partidos, acumulando 1763 minutos totales, concretando una asistencia, una tarjeta amarilla y una expulsión por doble amarilla.

¿Qué otros movimientos se esperan para las Chivas de Gabriel Milito?

En general el equipo ha concretado los movimientos deseados, sin embargo muchos aficionados sintieron una gran dosis de adrenalina con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Pero tras el avance de las semanas, ya no se supo nada más de altas para el Apertura 2026, situación que continuará así a menos de que existan movimientos con el interés que existe por los seleccionados nacionales. En sí… Chivas está fuera del mercado a menos de que existan movimientos alrededor de su plantel actual.