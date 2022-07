Mike. Más allá de Tyson, una serie del boxeador Mike Tyson

La polémica vida del ex boxeador estadounidense, Mike Tyson, será llevada a las pantallas digitales por Star+ contando todo lo sucedido dentro y fuera del deporte. El dos veces ganador del título mundial de los pesos pesados en los 80s, su habilidad del boxeo dentro del ring, así como los excesos en su vida estará disponible a partir del 25 de agosto, compuesta por 8 capítulos.

¿Quién es Mike Tyson?

Michael Gerard Tyson nació en Brooklyn, NY el 30 de junio de 1966 y en 1986, con tan solo 20 años, consiguió el título de la WBC ante Trevor Berbick, más tarde unificaría todas las coronas ante James Smith (WBA) y Tony Tucker (IBF). En 1995 regresó al ring después de una fuerte polémica para conseguir un título mundial; aunque lo perdería meses después enfrentando a Evander Holyfield.

Te podría interesar: PAPÁ DE ANDY RUIZ HIZO UNA IMPORTANTE PREMONICIÓN

El famoso boxeador fue apodado “Iron” al inicio de su carrera por la forma en la que boxeaba, además solía intimidar a sus contrincantes, provocando así, numerosos altercados dentro y fuera de encordado. En 2010 consiguió entrar en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial y en 2011 fue integrado al Salón Internacional de la Fama.

Las polémicas alrededor de Mike Tyson

En el año de 1997, en una revancha ante Holyfield , le arrancó un pedazo de la oreja y tras ser advertido por el árbitro, Tyson volvió a intentar la misma acción; fue descalificado y sancionado durante 12 meses.

Cinco años antes, en 1992, fue encarcelado por violación a una modelo de 18 años, fue sentenciado a 10 años que se dividieron de 6 en prisión y 4 en libertad condicional; al final fue liberado por buena conducta y regresó al ring en 1995.

Durante 2003, él se declaró en banca rota por mala administración de sus recursos, al mismo tiempo, era colocado en la revista The Ring como el #16 de una lista de 100 como los mejores pagados de todos los tiempos.

Te podría interesar: GALLO ESTRADA DA UN GIRO RADICAL A SU CARRERA

En 2005, después de una pelea con el irlandés Kevin McBride y pesando 105 kg en la báscula anunció su retirada de los cuadriláteros declarando que “no podría seguir con esto, no puedo seguir mintiéndome, no voy a seguir arruinando este deporte, es mi final, se terminó”, aunque no fue así ya que siguió apareciendo en más peleas.