Los millones que recibirá el Dortmund gracias Bellinghan

El conjunto del Borussia Dortmund, pese a la derrota sufrida en la final de la Champions League frente al Real Madrid, se habría embolsado 4.5 millones de euros como parte de los variables de la venta de Jude Bellingham el pasado año al club blanco, según publicó el diario Bild.

Esta cantidad, tal y como detalla el rotativo alemán, se uniría a “alrededor de cinco millones de euros en bonificaciones extras” por LaLiga española conquistada por el jugador inglés con los merengues.

Dortmund podría recibir cerca de 10 millones de euros

Además, según Bild, hay más cuantías “de bonificación más pequeños que se lograron gracias al tiempo de juego de Bellingham esta temporada”. En total, por este concepto, el Dortmund recibirá esta temporada “algo más de diez millones de euros en aportaciones adicionales del Madrid”.

De acuerdo a la información, los responsables del equipo alemán “negociaron deliberadamente los pagos adicionales para que fueran lo más realistas posible y se transfirieran lo más rápido posible”.

El periódico concluye con que, durante dicho proceso, la opinión de los jugadores de Dortmund fue que “el Real Madrid es tan fuerte en los próximos años que es muy probable que se consigan títulos nacionales e internacionales”.

Los medios alemanes lamentan la derrota del Dortmund

Por su parte los medios alemanes lamentaron este día la derrota del Borussia Dortmund frente al Real Madrid en Wembley, que convirtió al once alemán en “héroe trágico” y a Toni Kroos en “inmortal” según afirmó el semanario ‘Spiegel’.

Durante dos tercios del partido el Borussia parecía a punto de convertirse por segunda vez desde 1997 en campeón de la Champions League, pero entonces entró en juego la “magia negra” de los merengues, de acuerdo con el análisis del medio alemán de referencia.

Para el tabloide ‘Bild’, el “sueño” ha “explotado de forma amarga”, de forma que ahora toda Alemania llora con los de Dortmund, ya que, igual que con la derrota frente al Bayern Munich en la final alemana de 2013, el equipo ha dejado que le roben un título merecido.

“Cuando las lágrimas se sequen, las estrellas del BVB se darán cuenta de lo que han rendido en esta temporada europea”, afirmó sin embargo el diario más leído del país germano.

“Decepción, pero también orgullo”, comentó la revista deportiva ‘Kicker’, que señaló que “el cuento negro y amarillo ha quedado inconcluso” y el final feliz en ‘wishful thinking’.

“Al final el Real Madrid demostró porque desde 1983 no ha perdido una final internacional. Porque soporta asaltos y golpes con una calma estoica que no se puede aprender, sino que se obtiene a través de éxitos en serie. Algo que el Dortmund no tiene y que esta vez supuso la pequeña pero decisiva diferencia”, analizó este medio.

También la televisión pública ARD habló de un “sueño” al que ha puesto fin el Real Madrid pero destacó el “rendimiento de primera” de los de Borussia.

“A pesar de todo: ¡respeto para vuestro rendimiento hoy, querido BVB!”, escribió anoche el propio canciller alemán, Olaf Scholz, en la red social X, que agradeció la “genial temporada” de la Champions League.