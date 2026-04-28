Ni GTA ni Mario Bros; ¿cuál es el videojuego más vendido en la historia?

La pregunta en torno a cuál es el videojuego más popular o vendido en la historia de esta industria cuenta con un sinfín de respuestas que, en esencia, han hecho que muchos expertos se cuestionen sobre la verdad absoluta, lo anterior considerando los inicios de este mundo hasta nuestros tiempos.

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Se podría pensar, entonces, que títulos relacionados con el Grand Theft Auto o el Mario Bros tienen la dicha de ser los más vencidos en la historia; sin embargo, lo anterior no es así. De hecho, el videojuego más popular en este ámbito, posiblemente, no es tan conocido como estos.

¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia?

De acuerdo con información retomada por la Inteligencia Artificial Google Gemini, el videojuego más vendido en la historia es el Minecraft, un título que suma más de 350 millones de copias vendidas tanto en México como en el resto del mundo, superando a cualquier otro videojuego hasta ahora.

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Cabe mencionar que este título, que cuenta con la modalidad Mundo Abierto, se ha mantenido como el más vendido gracias a que está disponible en todas las consolas y plataformas desde su lanzamiento en 2011. No obstante, existen otros expertos que consideran a Tetris como el más vendido al sumar 520 millones de copias, aunque esta cantidad llega si se suman todas sus versiones desde 1984 a la fecha.

En adición a ello, las sagas también han tenido mucho éxito a lo largo de los años en el mundo de los videojuegos. Un ejemplo de lo anterior son las entregas del GTA, títulos que, juntando todas las versiones, suman alrededor de 225 millones de copias, logrando trascender las fronteras a nivel internacional.

¿Qué videojuegos destacan por ser muy populares en la actualidad?

En los últimos años, más precisamente en este 2026, algunas entregas han superado por completo las expectativas, destacando títulos como Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia. Finalmente, tampoco podemos olvidarnos de títulos como Mario Kart 8 o, incluso, Red Dead Redemption.