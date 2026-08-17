¡Flamengo aplasta al Mirassol! Goleada 5-1 y se acerca al liderato
Flamengo dio una auténtica exhibición ofensiva y goleó 5-1 al Mirassol para acercarse a la cima del Brasileirão. ¡Revive todos los goles!
¡GOLEADA DEL FLAMENGO! El Mengão se impuso 5-1 al Mirassol en la Jornada 23 del Brasileirão 2026 y dio un golpe de autoridad en la pelea por los primeros lugares.
Jorge Carrascal abrió el marcador, mientras que Luiz Araújo, Pedro con doblete y Samuel Lino completaron la goleada del conjunto carioca. Por Mirassol, João Victor marcó el único tanto del equipo local.