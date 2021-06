“Pensé que en la MLS podría jugar con un cigarro en la boca": Higuaín

El delantero argentino del Inter de Miami, Gonzalo Higuaín confesó que antes de jugar en Estados Unidos pensaba que la MLS era una liga con mucho menos exigencia. Durante una entrevista con el portal italiano Bobo TV, el atacante de 33 años contó varias anécdotas durante su paso por el balompié europeo, incluso contó porque decidió emigrar a la MLS, siendo muy sincero en su respuesta.

“En Europa no podía encontrar la serenidad fuera del fútbol, y entonces Gianluigi Buffon me dijo que cuando ya no sintiera el fuego dentro sería el momento de cambiar. Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y no es así; es difícil”, expresó Higuaín.

Sin embargo el “Pipita” Higuaín declaro que dentro de la MLS se ha topado con cosas muy distintas a las que pensaba, reconociendo la gran calidad de jugadores y lo competitivo que es el torneo.

“La MLS es una liga dura. Aprendí que es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que en Italia, si no conocés la liga, sufrís mucho. Con los años me he completado: el delantero que me gusta es el que también hace asistencias”.

Además el ex jugador de River Plate, Real Madrid, Juventus, Napoles, Milan, y Chelsea recordó que significa compartir cancha con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo en el conjunto Merengue o con Leo Messi en la Selección Argentina.

“Tuve la suerte de jugar con los dos. Están a un nivel tan alto que tenés que adaptarte a ellos para servirles. Con Messi y Ronaldo al lado tienes al menos 3 o 4 situaciones de gol por partido si sos inteligente y los entendés. Para mí fue un privilegio”.

Gonzalo Higuaín llegó en Septiembre de 2020 para jugar con el Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham, donde lleva 5 goles y 3 asistencias en 16 partidos.

