Penta Zero Miedo regresa a la escuela en la que estudió la primaria ¡Tremendo gesto!

El luchador mexicano de WWE, Penta Zero Miedo , sorprendió a toda una primaria ubicada en Ecatepec, al visitarla, regalar fotos y autógrafos que quedó grabado en las redes sociales.

Penta Zero Miedo se dio el tiempo después de RAW el día lunes y antes de concentrarse de lleno rumbo a Money in the Bank del sábado en donde estará en la lucha de escaleras para ganar el maletín colgado a casi 4 metros de altura.

La gran acción de Penta Zero Miedo en su primaria

Fue el miércoles de esta semana, cuando Penta regresó al colegio Solidaridad Nacional, en donde estudió la primaria y en donde todos los niños, profesores y personal celebraron tener al luchador.

Y es que entre los tantos buenos gestos de Penta, este destaca, también por el mensaje de motivación en la conquista de los sueños y bajo el lema que ha hecho popular de ZERO MIEDO.

Penta firma y da fotos en su primaria

Pentagón Jr, quien ha logrado un gran ascenso en WWE desde su llegada en enero del 2025, apareciendo en los eventos estelares como Royal Rumble o Wrestlemania, tendrá ahora su primera lucha de escaleras y en Money in the Bank.

Penta ha dicho que una lucha de este tipo es su especialidad en la lucha libre y el wrestling y esta espontánea visita a su primaria es la motivación que necesitaba para llegar a esa victoria tan anhelada.

Lucha de Money in the Bank, los participantes en la lucha de escaleras