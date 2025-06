Ni Toluca ni Monterrey: revelan el mejor equipo del Clausura 2025, según estadísticas

A pesar de tener un bueno torneo al terminar como superlíder y proclamarse campeón en la Liga BBVA MX, Toluca no es el mejor equipo del Clausura 2025, según las estadísticas. Entre tanto, Monterrey no tuvo su mejor torneo, pues fue eliminado en Cuartos de Final por los Diablos Rojos; no obstante, aún le queda por disputar el Mundial de Clubes y remediar el semestre con la llegada de Domènec Torrent al banquillo tras la salida de Martín Demichelis, quien tiene un alto nivel de estudios . De acuerdo con el portal Sofascore, el mejor club de esta temporada fue el América al obtener 7.04 puntos, por encima de los 7.03 del conjunto escarlata y los 6.98 de los Rayados.

Las Águilas obtuvieron este lugar pese a que en este semestre no lograron ningún título al perder la final del Clausura 2025 ante Toluca, equipo que impidió su tetracampeonato , y no conseguir el último boleto al Mundial de Clubes tras caer contra el LAFC en penales, consumando así uno de sus grandes fracasos en los últimos años, pues el tricampeón del futbol mexicano tenía la mesa servida para que asistiera a la justa internacional en la que participarán los mejores 32 clubes en un torneo que iniciará el 14 de junio y concluirá el 13 de julio.

¿Por qué ni Toluca ni Monterrey fueron el mejor equipo del Clausura 2025?

Según Sofascore, América le ganó la partida al Toluca por muy poco debido a que tuvo una campaña más redonda en cuestión de jugadores y un mejor estilo de juego a nivel colectivo. En cambio, los Diablos Rojos obtuvieron el liderato, al mejor jugador del Clausura 2025 y el título de la Liga BBVA MX, aunque no fue suficiente para la plataforma.

Por su parte, Monterrey fue de los conjuntos más flojos del torneo, pues entraron a Liguilla desde Play-in y quedaron eliminados en Cuartos de Final por el conjunto escarlata. Lo anterior, le costó el trabajo a su entrenador Martín Demichelis, quien ya no alcanzó a dirigir a los Rayados en el Mundial de Clubes, torneo en el que esperan trascender para darle una alegría a su afición.