Anuncian al nuevo equipo del Mudo Aguirre tras no fichar con Cruz Azul

Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, delantero mexicano de 24 años de edad, es nuevo jugador de Atlas, así lo confirmó Santos, su ahora ex club, este jueves 22 de junio a través de un comunicado. Recientemente, el atacante mexicano habría estado cerca de llegar a Cruz Azul; sin embargo, no se concretó su llegada al conjunto de la capital del país.

Eduardo Aguirre se unirá al ataque comandado por Julio Furch y Julián Quiñones en el Atlas, equipo que, de la mano de Benjamín Mora, busca su cuarto título de la primera división del futbol mexicano, tras el bicampeonato en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

El comunicado de Santos donde confirma la salida de Eduardo ‘Mudo’ Aguirre

Club Santos Laguna informa la transferencia temporal del jugador Eduardo Daniel Aguirre Lara al Club Atlas FC.

“El Mudo” inició su camino en la Cantera Guerrera en la categoría Sub 15, y después de cumplir su proceso con todos los representativos de Fuerzas Básicas, debutó en la Liga MX en el Torneo Clausura 2019.

Con el Primer Equipo de los Guerreros disputó 108 partidos de Liga MX, en los que marcó 20 anotaciones. Formó parte del equipo que logró el subcampeonato en el Torneo GUARD1ANES 2021, y posteriormente fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante su paso por la Cantera Guerrera, Aguirre fue campeón en la categoría Sub 20, además de haber participado en la Copa del Mundo Sub 17 de 2015, la Copa del Mundo Sub 20 de 2017 y el Torneo Maurice Revello en 2018.

¿Por qué no llegó Eduardo ‘Mudo’ Aguirre a Cruz Azul?

Previo a confirmarse su llegada a Atlas, Eduardo ‘Mudo’ Aguirre estuvo cerca de convertirse en el nuevo delantero de Cruz Azul; sin embargo, por motivos no revelados oficialmente, no se concretó su llegada a La Máquina.