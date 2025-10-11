deportes
ÚLTIMA HORA: Detienen a presunto asesino de futbolista de 16 años en México

Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de

Moises N
Iván Vilchis
Tendencia
Compartir

Este sábado 11 de octubre del 2025, la Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer la detención de un presunto asesino de un joven de 16 años.

Se trata de Moisés ‘N’, de 25 años. El presunto responsable de la muerte de Luis Torres que tenía 16 años y falleció tras ser golpeado durante un partido de fútbol, las autoridades han señalado que su muerte fue por traumatismo craneoencefálico.

Luis perdió la vida el pasado 9 de septiembre del 2024.

Lo ocurrido tiene lugar en un deportivo en Guadalajara, México. Dos equipos disputaban un partido de fútbol, cuando de repente, Moisés se gira y le suelta varios golpes a Luis en la cabeza, lo que le provocó caer al suelo y convulsionar.

La fiscalía detalló que las investigaciones han señalado que el presunto culpable golpeó primero a la víctima en la cara, para después golpearlo en la nuca, por las lesiones fue atendido por médicos pero perdió la vida a causa de la gravedad de los golpes.

“En un momento dado, se presume que el señalado golpeó en una primera ocasión a la víctima en la cara, para después continuar golpeándolo en la nuca. Por las lesiones, fue atendido por servicios médicos, pero perdió la vida a causa de la gravedad de las mismas”.

Moisés N fue detenido y puesto a disposición de un juez, en las próximas horas se realizará su audiencia de imputación. La fiscalía seguirá seguirá con las investigaciones para poder esclarecer los hechos.

“La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales —de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada—, indaga los hechos ocurridos.
La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, así como llevar ante las autoridades a quienes resulten responsables.”

Iván Vilchis

Iván Vilchis

