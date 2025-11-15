Mundial 2026: 5 datos que tal vez no sepas de la próxima Copa del Mundo

A meses de que comience el Mundial 2026 , las expectativas siguen creciendo y los aficionados de todas las selecciones participantes continúan programando sus actividades para poder llegar a presenciarlo. La próxima Copa del Mundo tendrá particularidades que la distinguen de otras.

Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO” | Mundial Sub-20

Estos son los 5 datos que hacen único al próximo encuentro internacional de selecciones. Aquí están las claves para entender por qué este evento deportivo será muy especial.

Te puede interesar: La fecha en la que debutaría Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

1- El Mundial 2026 se disputará en 3 países con 16 ciudades participantes

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Reunirá a 48 selecciones y la organización conjunta promete romper récords de asistencia, audiencia y diversidad cultural. Estas son las 16 ciudades participantes:

Toronto

Vancouver también tendrá partidos

CDMX (Estadio Azteca)

Monterrey

Guadalajara

Nueva York

Los Ángeles

Dallas

Kansas City

Houston

Boston

Atlanta

Filadelfia

Miami

Seattle

San Francisco

2- Plazas de cada confederación de la Copa del Mundo 2026

Las plazas se asignarán de forma directa, es decir, sin la escala de un playoff. México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones y ya están asignados. La Concacaf se aseguró 3 boletos para los ganadores de la Eliminatoria.

La Conmebol se asignó 6 Selecciones con pase directo. La UEFA tiene 16 lugares disponibles. África (CAF) y Asia (AFC) cuentan con 8 plazas y Oceanía tiene 1 plaza directa. Y quedaron 3 lugares para el repechaje de todas las confederaciones, exceptuando la UEFA.

3- ¿Cómo se configurarán los grupos en el Mundial 2026?

Las 48 Selecciones serán repartidas en 12 grupos de 4. El líder y sublíder de cada sector avanzarán a la siguiente ronda. Pero también lo harán los 8 mejores terceros lugares. Así se garantiza una etapa adicional: los dieciseisavos de final.

Te puede interesar: Calientan el México vs Argentina del Mundial Sub-17: "Quieren jugar o irse con dignidad"

4- Partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

La FIFA anunció que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se mantiene en el Estadio Azteca, a pesar de los rumores que señalaban un probable cambio de sede.

5- ¿Dónde será la final del Mundial 2026?

La final del certamen mundial será en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos y se realizará el domingo 19 de julio de 2026. Por su parte, el duelo del Mundial 2026 por el tercer puesto será en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.