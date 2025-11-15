Mundial 2026: 5 datos que tal vez no sepas de la próxima Copa del Mundo
El Mundial del 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Estas son 7 claves para entender la particularidad de la próxima Copa del Mundo que se disputará en tres países.
A meses de que comience el Mundial 2026 , las expectativas siguen creciendo y los aficionados de todas las selecciones participantes continúan programando sus actividades para poder llegar a presenciarlo. La próxima Copa del Mundo tendrá particularidades que la distinguen de otras.
Estos son los 5 datos que hacen único al próximo encuentro internacional de selecciones. Aquí están las claves para entender por qué este evento deportivo será muy especial.
1- El Mundial 2026 se disputará en 3 países con 16 ciudades participantes
Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Reunirá a 48 selecciones y la organización conjunta promete romper récords de asistencia, audiencia y diversidad cultural. Estas son las 16 ciudades participantes:
- Toronto
- Vancouver también tendrá partidos
- CDMX (Estadio Azteca)
- Monterrey
- Guadalajara
- Nueva York
- Los Ángeles
- Dallas
- Kansas City
- Houston
- Boston
- Atlanta
- Filadelfia
- Miami
- Seattle
- San Francisco
2- Plazas de cada confederación de la Copa del Mundo 2026
Las plazas se asignarán de forma directa, es decir, sin la escala de un playoff. México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones y ya están asignados. La Concacaf se aseguró 3 boletos para los ganadores de la Eliminatoria.
La Conmebol se asignó 6 Selecciones con pase directo. La UEFA tiene 16 lugares disponibles. África (CAF) y Asia (AFC) cuentan con 8 plazas y Oceanía tiene 1 plaza directa. Y quedaron 3 lugares para el repechaje de todas las confederaciones, exceptuando la UEFA.
3- ¿Cómo se configurarán los grupos en el Mundial 2026?
Las 48 Selecciones serán repartidas en 12 grupos de 4. El líder y sublíder de cada sector avanzarán a la siguiente ronda. Pero también lo harán los 8 mejores terceros lugares. Así se garantiza una etapa adicional: los dieciseisavos de final.
4- Partido inaugural de la Copa del Mundo 2026
La FIFA anunció que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se mantiene en el Estadio Azteca, a pesar de los rumores que señalaban un probable cambio de sede.
5- ¿Dónde será la final del Mundial 2026?
La final del certamen mundial será en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos y se realizará el domingo 19 de julio de 2026. Por su parte, el duelo del Mundial 2026 por el tercer puesto será en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.