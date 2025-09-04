Mundial de Tiro con Arco: ¿Quiénes son los 12 arqueros mexicanos que tienen posibilidades de medalla?

¿Estás listo para disfrutar de una de las competiciones más esperadas y llamativas de este cierre del año 2025? El Campeonato Mundial de Tiro con Arco finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso que conozcas la lista con los 12 arqueros mexicanos que buscarán una medalla para el país.

Para este Mundial de Tiro con Arco serán un total de 12 los arqueros mexicanos que busquen catapultar su carrera rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos son liderados por Alejandra Valencia, quien obtuvo el bronce en relevos femeninos en la última edición de los JJOO.

¿Cuándo empieza el Mundial de Tiro con Arco y dónde es?

Lo primero que tienes que saber es que el Campeonato Mundial de Tiro con Arco se llevará a cabo del viernes 5 al viernes 12 de septiembre, por lo que las primeras rondas comenzarán en las próximas horas. Ante ello, es preciso mencionar que México parte como uno de los países más fuertes para esta competencia.

Interesantes artículos en @worldarchery previo al Campeonato Mundial de Tiro con Arco 🎯



Primero, Matías Grande aparece como uno de los 5 arqueros a seguir.



Y en otro, donde consultaron a 5 voces expertas del Tiro con Arco en el mundo, Matías Grande aparece como el favorito… pic.twitter.com/XveVllvbAX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 2, 2025

¿En dónde será el Mundial de Tiro con Arco?

Este Campeonato Mundial de Tiro con Arco se realizará en la República de Corea, por lo que el huso horario será un factor determinante para seguir de cerca esta competición considerando las 15 horas de distancia que existe entre un país y otro, lo cual hará que la visibilidad de la competencia no sea la mejor.

¿Quiénes son los arqueros mexicanos con más probabilidades de medalla?

Tal y como se mencionó, son 12 los arqueros mexicanos que formarán parte de este Mundial de Tiro con Arco celebrado en Corea del Sur; sin embargo, de entre estos destacan tres atletas que tienen una amplia posibilidad de medalla debido a su posición en el ranking mundial, siendo estos Andrea Becerra (1), Alejandra Valencia (4) y Matías Grande (5).

El increíble (y ganador) año de Andrea Becerra 🇲🇽🎖️



COPA DEL MUNDO

🥇 En compuesto Individual femenil en Central Florida

🥇 En compuesto por equipos femenil en Central Florida

🥇 En compuesto por equipos femenil en Shanghái

🥇 En compuesto Individual femenil en Antalya

🥈 En… pic.twitter.com/6OxOKESSil — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 2, 2025

¿Quienes son los arqueros que completan la participación de México?