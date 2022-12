El mundo quiere que Messi sea campeón: Gabriel Batistuta

Para el exgoleador de la selección de Argentina Gabriel Batistuta existe algo en el ambiente que quiere que la Albiceleste sea campeón del mundo.

“Desde Asia, pasando por África, por el mundo árabe. Hay algo en el ambiente, una energía positiva, para que pase eso. Por Messi y por los hinchas también. Los hinchas crearon un ambiente increíble y sorprendieron positivamente. La verdad es que se están portando bien, y te podés portar bien y disfrutar del futbol. Es muy fácil. Lo único que tenés que hacer para portarte bien es no portarte mal, no hay necesidad de portarse mal para ser hincha de un equipo o para contagiar. Nada de eso pasó en este Mundial, y Argentina está ahí. Y siente el aliento, es más, contagia. Mucha gente que yo conozco acá quiere que Argentina salga campeón por Messi y después por la hinchada, porque se divirtió con la hinchada”, declaró ‘Batigol’en entrevista para el medio informativo ‘El Clarín’

Argentina juega la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante el actual campeón la selección de Francia que se disputará el próximo domingo 18 de diciembre.

Al ser cuestionado sobre cómo está viendo a Messi en este Mundial, Batistuta señaló: “Lo esperaba mucho más tranquilo, sin embargo está jugando como un pibe de 20 años. El otro día sacó a pasear a un defensor que tiene 20 años (Josko Gvardiol) y es considerado uno de los mejores del Mundial... Y eso es porque tiene hambre, y aparte se nota que tiene hambre. Vino a llevarse la Copa y no hay dudas de eso. Me pone contento que a los 35 años todavía tenga esa hambre. Eso es lo que necesita el futbol, transmitir ese tipo de cosas. Estar ahí para querer ganar cosas y no estar ahí por estar. Eso es lo que está transmitiendo Leo y aparte está contagiando a todo el equipo. Que está buenísimo”

Gabriel Batistuta asegura que no le dolió el ego cuando lo rebasó Messi

En el encuentro de semifinales ante Croacia, Lionel Messi llegó a 11 goles en las Copas del Mundo rebasando a Gabriel Batistuta. El exdelantero de la Fiorentina asegura que no le dolió el ego, al contrario, le dio gusto.

“No me dolió para nada porque lo disfruté mientras lo tuve y en este momento es impresionante el cariño de la gente. Yo no juego más y lo que a mí me hace sentir todo lo bien que hice es que la gente todavía se acuerda y que me quiera. La verdad, siento eso”

Por último, ‘Batigol’afirma que Messi se encuentra entre los más grandes de este deporte junto a Maradona y Pelé.

“No es fácil jugar veinte años, y menos a ese nivel. No sé si se entiende, pero uno que hizo eso... No es fácil jugar cinco años, imagínate veinte. Nombrame diez, así, rápido, que hayan jugado diez años al máximo nivel. Ronaldinho, ¿cuántos años jugó? Era un crack ese, pero ¿cuántos años jugó que vos digas la rompió? Ganó un Balón de Oro, pero jugó tres años, cuatro... No hay gente que dure diez años porque es difícil mentalmente. Porque hay expectativas. Cada vez que jugás bien, el domingo que viene tenés que jugar mejor. Porque la gente sabe que lo podés hacer. Vos hacés tres goles hoy y el domingo que viene hiciste uno y sos malo. Y Messi nos acostumbró a estar en un nivel que si juega normalmente para nosotros ya no tiene ganas, para nosotros está bajo, para nosotros está viejo... Y el tipo está jugando al nivel del resto de los mejores. Ahí es donde está la dificultad y los jugadores se rinden, juegan tres o cuatro años y no les da mentalmente. O sea cuando tenemos este tipo de personaje la única cosa que nos queda por hacer es admirarlos.