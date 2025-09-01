deportes
Murodjon Akhmadaliev promete noquear al monstruo japonés Naoya Inoue

El boxeador uzbeko quiere quitarle el invicto a Naoya Inoue para convertirse en el nuevo campeón indiscutido de las 122 libras dando un batacazo en Japón

Inoue vs Akhmadaliev
Iván Alfie
Box Azteca
Compartir

Murodjon Akhmadaliev está listo para su combate contra el campeón indiscutido de las 122 libras, Naoya Inoue, el próximo 14 de Septiembre en la IG Arena de Nagoya, Japón, el uzbeko quiere dar el golpe del año en el mundo del boxeo y sabe que un nocaut lo pondrá en la élite.

“He trabajado muy duro para estar en esta posición y mostraré la mejor versión de mí en la noche de la pelea. Siento que llegaré en la mejor forma de mi carrera. Puedo lastimar a cualquiera con mis golpes. Creo en mi pegada y sé cómo aplicarla. Él no es la excepción”, señaló el uzbeko.

Te podría interesar: ¡Golpes y empujones en la final de la Leagues Cup 2025! Luis Suárez le escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders VIDEO

¿Será la última pelea de Inoue en Supergallo?

El campeón indiscutido de las 122 libras buscará la quinta defensa de los cuatro títulos de la división, en la que podría marcar el fin de una era para el “Monstruo” japonés, que podría dar el salto a la categoría de los Pluma el próximo año en busca de una nueva corona.

“Mi trabajo es vencerlo, y haré todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Tengo el paquete completo para competir al más alto nivel en cualquier departamento.Voy a demostrarle al mundo que pertenezco a esta élite y que soy el mejor. Él tiene el paquete completo y todas las habilidades, pero yo también. El ring lo demuestra todo. El ring nunca miente”, añadió Akhmadaliev.

Te podría interesar: Liam Lawson le sigue tirando a Checo Pérez y lo hunde con contundente frase tras su regreso a F1

El Regreso de Andy Ruiz | A Raspar La Lona

