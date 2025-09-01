Murodjon Akhmadaliev promete noquear al monstruo japonés Naoya Inoue

Murodjon Akhmadaliev está listo para su combate contra el campeón indiscutido de las 122 libras, Naoya Inoue, el próximo 14 de Septiembre en la IG Arena de Nagoya, Japón, el uzbeko quiere dar el golpe del año en el mundo del boxeo y sabe que un nocaut lo pondrá en la élite.

“He trabajado muy duro para estar en esta posición y mostraré la mejor versión de mí en la noche de la pelea. Siento que llegaré en la mejor forma de mi carrera. Puedo lastimar a cualquiera con mis golpes. Creo en mi pegada y sé cómo aplicarla. Él no es la excepción”, señaló el uzbeko.

¿Será la última pelea de Inoue en Supergallo?

El campeón indiscutido de las 122 libras buscará la quinta defensa de los cuatro títulos de la división, en la que podría marcar el fin de una era para el “Monstruo” japonés, que podría dar el salto a la categoría de los Pluma el próximo año en busca de una nueva corona.

“Mi trabajo es vencerlo, y haré todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Tengo el paquete completo para competir al más alto nivel en cualquier departamento.Voy a demostrarle al mundo que pertenezco a esta élite y que soy el mejor. Él tiene el paquete completo y todas las habilidades, pero yo también. El ring lo demuestra todo. El ring nunca miente”, añadió Akhmadaliev.

