NFL: ¿Cuál es el récord de capturas en una sola temporada y qué jugador lo ostenta?

La temporada 2025 - 2026 de la NFL ha traído consigo uno de los datos más llamativos en la historia reciente del futbol americano, pues Myles Garret está muy cerca de igualar y superar el récord de capturas en una sola campaña. ¿Quieres conocer más respecto a esta situación?

El jugador de línea defensiva, el cual forma parte de los Cafés de Cleveland, está muy cerca de unirse al libro de historia de la NFL pues cuenta con un ritmo para superar, sin demasiados problemas, el récord de capturas en una sola temporada. Ahora bien, ¿quién ostenta este brillante número?

¿Cuál es el récord de capturas de la NFL?

En estos momentos, Myles Garret ha capturado en 19.0 ocasiones a los quarterbacks de la NFL de cara a la Semana 15 de competición, por lo que estos datos, actualizados al lunes 8 de diciembre, pueden mejorar aún más de cara a las próximas semanas.

¡¡HISTÓRICO!!



Creo que los medios no hablamos lo suficiente de lo que está haciendo Myles Garrett. Está en ritmo para romper el récord de capturas en una temporada. Solo porque no juega en Cowboys o Chiefs, no se le da cobertura. Les pedimos una disculpa por eso. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/oH71hwdJZH — Americano a lo Mexicano (@AmeAloMex) December 4, 2025

Con este impresionante ritmo, Myles se encuentra a poco más de 4.0 capturas de superar lo hecho por Michael Strahan, quien hasta ahora ostenta el récord de mayor cantidad de capturas en una misma temporada de la NFL luego de haber sumado un total de 22.5 en la temporada 2001.

En segundo lugar se encuentra el reconocido T.J. Watt con 22.5 en 2021, mientras que Jared Allen completa el Top 3 de jugadores con mayores capturas al registrar 22.0 en la campaña 2011. Ante ello, si Garret mantiene el ritmo que ha tenido hasta ahora, superar el récord en esta temporada luce muy viable.

Myles Garret, ¿el próximo MVP de la temporada?

A nivel individual, Myles Garret ha tenido un performance espectacular en la NFL pues, de sus 19.0 capturas, la mayoría se han realizado en los últimos duelos, una cantidad que no se había visto desde 1982 cuando comenzó a oficializarse dicha estadística. Pese a ello, vale decir que Cleveland ha decepcionado al estar en el último lugar del apartado Norte dentro de la Conferencia Americana.