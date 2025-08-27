deportes
Nació en Guadalajara, es seguidor de Psycho Clown y ha logrado firmar su regreso al más alto nivel en su deporte

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ilusiona a todos sus seguidores, al confirmarse que retoma su carrera en Fórmula 1 con el debutante equipo Cadillac.

Checo Pérez Psycho Clown
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este martes se confirmó que un mexicano, gran talento en el automovilismo y quien puso en el mapa a México en ese deporte, regresa a la Fórmula 1 con el equipo que nacerá en el 2026, Cadillac.

Cadillac terminó con los rumores y muy temprano en México, soltaron la BOMBA que Checo Pérez , con una trayectoria de 14 años en la F1 es su piloto, acompañado de Valtteri Bottas.

Con un emotivo mensaje, además Checo Pérez informó sobre su llegada a Cadillac

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?. No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva.

Con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por el apoyo que me han dado en todo este tiempo estaré siempre agradecido.

Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo, con el grito de todo un País, vuelve la fuerza de todo un continente, millones de corazones.

Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”

Checo Pérez Psycho Clown

Checo Pérez, seguidor de la lucha libre y fanático de Psycho Clown

El piloto mexicano Checo Pérez tiene otras actividades que lo apasionan, una de ellas es la lucha libre, espectáculo al cual ha asistido en varias ocasiones y en las que se muestra apasionado.

De hecho, Checo exhibe su fanatismo por Psycho Clown, actual campeón de parejas de Lucha Libre AAA junto a Pagano.

Checo Pérez, volante de Cadillac subió apenas una serie de imágenes en la que lucía la máscara tradicional de Psycho Clown. Y además se recuerda su fiesta de Halloween del año pasado, en la que llevó otra máscara de Psycho Clown con algunos detalles especiales.

Por si fuera poco, su padre Antonio Pérez y su hermano Toño Pérez, estuvieron en la pasada Triplemanía 33 en la Arena Ciudad de México y su hermano junto a sus hijos estuvieron en el vestidor con Psycho Clown.

“Muchas gracias a mi amigo Antonio Pérez, y a sus niños por visitarme y apoyar en esta Triplemania XXXIII. Dios bendiga a tu familia! Que estén muy bien, amigo”, fue el mensaje de Psycho hacia Toño Pérez.

Valterri Bottas y Checo Pérez
@daysCadillacf1

Pero Toño además respondió con el agradecimiento por consentir a sus hijos en ese magno evento.

“Muchas gracias por todo amigo!! Psycho, hiciste felices a mis hijos”.

El Club América la gran pasión de Checo luego del automovilismo

Pero si de pasiones se trata, Checo Pérez es un fiel seguidor de las Águilas del América, afición que tiene desde niño y que perdura con el tiempo, inclusive creciendo, pues ha estado en las finales de los últimos años en los estadios y hasta acompañando a los jugadores en la cancha.

Checo Pérez Psycho Clown

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

