Nadadora de Estados Unidos se desmaya en el agua durante el Mundial de Natación

La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó un gran susto en el Mundial de Budapest, pues se desvaneció en la piscina luego de terminar su rutina libre individuales la final, su entrenadora Andrea Fuentes la rescató del agua, pues al verla que perdió el conocimiento se lanzó al agua para auxiliar a la deportista.

Un episodio que se quedó en su susto, ya que la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, quien se aventó a la piscina al ver a su competidora inconsciente bajo el agua y la sacó de inmediato para su pronta atención médica.

Tras ser rescatada, Álvarez fue atendida por los médicos y se encuentra fuera de peligro, su equipo informó que la nadadora será sometida a diversas pruebas en los próximos días para investigar las posibles causas del desvanecimiento.

Anita Álvarez se desmayó rumbo a Tokyo 2020

No es la primera ocasión que Anita Álvarez sufre una situación similar, pues rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 , mientras competía por parejas también se desmayó y solo quedó en un susto, al igual que esta ocasión en Budapest.

Álvarez peleaba por la medalla de oro, al final la nadadora japonesa Yukiko Inui, mientras que la plata se la adjudicó la ucraniana Marta Fiedina el bronce se quedó on el griega Evangelia Platanioti.

“Anita está mucho mejor, ya está a tope. Fue un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”, esto declaró Andrea Fuentes para MARCA.

