Nadal no estará entre los 4 primeros cabezas de serie en Roland Garros

Rafael Nadal ha sido eliminado antes de lo previsto del Masters 1000 de Roma 2022. El español ha dejado ver nuevamente molestias físicas en el pie izquierdo en el duelo ante Denis Shapovalov.

Esta derrota ante el tenista canadiense provoca ahora que Rafa no sea uno de los primeros cuatro cabezas de serie en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. En caso de que dispute el torneo parisino, el ex número uno del mundo será el quinto cabeza de serie, lo cual implica que pueda cruzarse en cuartos de final con jugadores como Djokovic, Medvedev, Zverev o Tsitsipas.

Las molestias que tienen a maltraer a Nadal

Tras su eliminación en Roma, Rafa habló sobre cuál es el alcance de sus molestias.

“No estoy lesionado, soy un tenista que convive con una lesión. No es nada nuevo, pero lamentablemente, mi día a día es difícil. Me estoy esforzando mucho, pero hay momentos en los que es complicado aceptar esta situación, es frustrante ver que durante días no puedo entrenar con continuidad”, comentó el campeón de 21 Grand Slams.

Además, se animó a comentar sobre sus opciones de no poder ir a Roland Garros este año.

“Lo primero que necesito es no tener dolor, para poder entrenar. Ahora mismo me es imposible jugar, pero quizá en unos días las cosas estén mejor. En París voy a tener a mi médico junto a mí y eso puede ayudarme, pero no sé. Estoy muy triste hoy, pero no me queda otra que aceptar lo ocurrido y luchar para seguir adelante, aunque no sea nada fácil para mí en estos momentos. No sé cómo estaré en unos días, voy a hablar con mi médico, pero espero poder ir a París”, sentenció Rafael Nadal.

Lo cierto es que el español se va de Roma visiblemente afectado y con las dudas en torno a su presencia en Roland Garros.