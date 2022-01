El tratamiento que ayudó a Nadal a conseguir el Abierto de Australia

Hace 5 meses Rafael Nadal publicó una foto en sus redes sociales con unas muletas. El español preocupaba a sus aficionados al verlo en esa situación. Pocos podían imaginar que en enero de este 2022, Rafa se convertiría en el nuevo campeón del Abierto de Australia. El camino que ha tenido que recorrer el actual número 5 del mundo no ha sido nada fácil.

Desde los inicios de su carrera, Nadal ha tenido que lidiar con el Síndrome de Müller Weiss, una enfermedad degenerativa le provoca cambios anormales en las células del pie. Las plantillas que ha tenido que usar durante toda su carrera para poder jugar le ha provocado otras tantas lesiones en tobillos, rodillas y caderas.

Tras hacer historia al llegar a la marca de 21 Grand Slam, Nadal dio detalles de como cómo lidió con la lesión el pasado mes de septiembre y cómo fue poder regresar al inicio de este 2022.

“Después de la operación, no mejoré como esperábamos. Tardamos un poco más. Es ahí donde decidimos pasar a unas interacciones con factores, para ver si mejoraba más, y ahí vi un poco la luz. Tras casi dos meses, empecé a entrenar un poco, a moverme algo más, aunque tenía días mejores y peores”, comenta el tenista español.

Nadal lidiará toda su vida con una enfermadad crónica

El síndrome que sufre Rafa es un problema sin solución, no existe una cura y pasar por el quirófano tampoco lo erradica. El pasado verano, Rafa y su equipo estuvieron buscando el mejor tratamiento, aún sabiendo que el dolor que iba a soportar Nadal no se iba a eliminar nunca.

“Lo que intentamos es que no doliera tanto. Un dolor que me permitiera poder seguir jugando, que es, al fin y al cabo, lo que he hecho durante toda mi carrera. Ha sido un proceso más largo de lo que esperábamos y he llegado a estar muy cojo, lo que hace todo esto aún más increíble”, cerró Nadal.