Cuándo y contra quién volverá Rafael Nadal

La vuelta de Nadal está más cerca que nunca y el tenista español de 37 años, una de las mejores raquetas que jamás haya puesto pie sobre una cancha, jugará su primer partido oficial en casi un año contra un viejo conocido. El de la isla enfrentará al austríaco Dominic Thiem en la primera ronda del Brisbane International, un torneo donde los atletas comienzan a calentar motores de cara al Australian Open.

Con 22 títulos grandes a su nombre y un sinfín de récords, existía la posibilidad de que Nadal se retirara luego de sufrir una lesión a inicios de año que lo marginó durante un largo tiempo. La última vez que el ibérico participó en competencia fue en la derrota en sets corridos sufrida contra Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Australian Open 2023. Hace algunos días dijo sentirse feliz por poder volver a hacer lo que más le gusta, aunque fue cauto en cuanto a la promesa de buenos resultados.

“No me puedo quejar, me siento mucho mejor hoy de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar hoy en ganar torneos”, dijo el hombre que ha conquistado Roland Garros 14 veces. “Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las canchas. No espero mucho, honestamente, lo único que espero es poder ir a la cancha, sentirme competitivo y hacer lo mejor”. Intentará hacer justo eso cuando se mida a Thiem, alguien con quien ya tuvo una sesión de entrenamiento hace unos días.

¿Cuándo jugará Nadal contra Thiem en Brisbane?

Rafael Nadal se prepara para volver al tenis competitivo después de casi un año fuera, apenas el domingo perdió en los dobles jugando a lado de su compatriota Marc López. La prueba al otro lado de la red será un hombre que ya sabe lo que es ser campeón de un Grand Slam pero que también ha sufrido con las lesiones, Dominic Thiem. Si de algo sirve, ‘Rafa’ presume marca de 9-6 contra el austríaco, sin embargo, ha perdido los dos más recientes.

El partido se llevará a cabo el primer día del 2024 no antes de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Cabe recordar que el rival de la estrella ibérica viene de jugar dos partidos de calificación que se definieron en tres sets, el primero de ellos incluso fue interrumpido por una serpiente sumamente venenosa.

