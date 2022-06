Nadal sigue batiendo récords, superó una nueva marca en Wimbledon

Rafael Nadal sigue haciendo historia en los registros más increíbles del tenis mundial. El español consiguió ante el argentino Cerúndolo su triunfo 306 a nivel individual en Grand Slams, para alcanzar de esta manera la marca de victorias de Martina Navratilova y tiene solo por delante a tres tenistas, ellos son Novak Djokovic, Serena Williams y Roger Federer.

No le veíamos pisar la hierba en partido oficial desde aquella semifinal contra el suizo Roger Federer en el año 2019. Perdió un parcial, sufrió para no irse al quinto, pero al final se llevó el partido el español, que terminó tirando de carácter y experiencia para sellar su primer triunfo de la edición de Wimbledon. Rafael Nadal se mostró entusiasmado tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo en primera ronda del torneo londinense.

“Lo más importante para mí es poder jugar este torneo. Significa mucho y estoy feliz de disfrutar del tenis en esta pista. Todos saben los problemas que he pasado con el pie, pero lo único relevante ahora es estar aquí. Me encanta esta superficie, pero mi cuerpo no aguantaría ya competir en otro torneo previo. Aún y así, quiero seguir mejorando, hoy tuve que vencer a un gran rival como es Francisco Cerúndolo”, comentó el ex número 1 del mundo.

Rafa Nadal celebra su cumpleaños a lo grande

Nadal rompe todos los récords

Rafael Nadal está alcanzando todos los récords y ahora se encuentra a tan solo un año de igualar a Roger Federer como el jugador con más temporadas de diferencia entre su primera y última victoria en Wimbledon. Si bien es cierto que la cuenta del suizo se puede ampliar, también el español está en disposición de sumar alguna más a las 19 campañas de diferencia que hay entre su debut, en 2003, y su triunfo en primera ronda de la edición del 2022. Ha igualado así a Jimmy Connors.