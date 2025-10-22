Nadie puede creer quién es el jugador más valioso del Necaxa: el precio real

Díber Cambindo es el jugador más valioso del Necaxa, pues está tasado en 6 millones de euros, según el portal Transfermarkt. El colombiano es un crack en la Liga BBVA MX, ya que es el goleador del equipo y el as bajo la manga de Fernando Gago para lo que resta del Apertura 2025.

El delantero es el máximo romperredes de los Rayos e incluso estuvo a punto de consagrase campeón de goleo en el Clausura 2025, hecho que le dolió, pues se perdió 3 jornadas debido a una lesión , mismos partidos que en este Apertura 2025, pero en esta ocasión por suspensión.

Club Necaxa Díber Cambindo es el jugador más valioso del Necaxa al ser tasado en 6 millones de euros

El colombiano sigue su marcha en el presente torneo, pues pese a que se perdió 3 encuentros, suma 4 goles y una asistencia en 11 jornadas disputadas, según la plataforma BeSoccer, aunque en lo colectivo no le ha ido también, pues su club no marcha de la mejor manera en la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



El Top-3 de los jugadores más valiosos del Necaxa

Díber Cambindo lidera la lista de los jugadores más valiosos del Necaxa, pues desde su llegada, a principios de 2024, no para de demostrar su talento, hecho que lo llevó a ser comprado, pues en su primera etapa con los Rayos llegó en calidad de préstamo, proveniente de Cruz Azul. Así queda el Top-3



Díber Cambindo - 6 millones de euros (128.4 millones de pesos) Agustín Palavecino – 4 millones de euros (85.6 millones de pesos) Johan Rojas – 4 millones de euros (85.6 millones de pesos)

Los números de Díber Cambindo con Necaxa

El colombiano arribó a la Liga BBVA MX con el Cruz Azul para encarar el Apertura 2023, pero 6 meses después se marchó al Necaxa, donde solo le bastaron 2 torneos para dejar con el ojo cuadrado a la directiva, que se decidió por firmarlo hasta 2027. Incluso, con los Rayos registra su mejor cantidad de goles en menos partidos.

Cambindo registra 30 goles en 65 partidos disputados, 59 de ellos como titular. Además, el delantero suma 5 asistencias en 4,810 minutos jugados en sus 3 torneos como futbolista del Necaxa.