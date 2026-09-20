Este es el mejor ejercicio para bajar de peso, según la Universidad de Harvard

El ejercicio se ha vuelto uno de los hábitos más importantes para las nuevas generaciones, mismas que entienden que un cuerpo sano sugiere una mente sana. Ante ello, existen distintas actividades físicas que, de cierta forma, ayudan más en el objetivo de bajar de peso.

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Se sabe que, para bajar de peso, se necesita tener activación física constante que, además, esté acompañada de una buena dieta alimenticia. Ante tal situación, la Universidad de Harvard ha dado a conocer cuál es el mejor ejercicio para perder esos kilos que tienes de más.

¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso?

De acuerdo con el sitio web Harvard Health Publishing, el deporte que más se recomienda para la quema de calorías y, en consecuencia, bajar de peso, es la natación, pues el mismo funciona de la misma forma independientemente de la edad o el físico que tengan las personas.

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Si quieres perder entre 5 y 10 kg antes del verano, ir al gimnasio no es suficiente:



Debes empezar a seguir estos 10 pasos:



1. NO desayunes ni hagas ejercicio por la noche. pic.twitter.com/vMxuq7d6yZ — Don Parcero (@SoyDonParcero) September 16, 2026

Se sabe que los resultados se observan a través de la constancia y los cambios de hábitos de cada una de las personas. En ese sentido, Harvard considera la natación como uno de los mejores deportes no solo porque ayuda a bajar de peso, sino porque además cuida la salud.

Además, Harvard establece que la natación suaviza la intensidad de los movimientos y las articulaciones a través de un esfuerzo menor, por lo que también se recomienda para personas que sufren artritis. Finalmente, otros deportes recomendados son el levantamiento de pesas, el tai chi y el tenis.

¿Cuántas calorías se queman nadando una hora al día?

Si finalmente has decidido realizar este ejercicio de forma constante para bajar de peso, debes saber que una hora de natación al día puede quemar entre 400 y 800 calorías, una cantidad importante para alguien que desea tener un gasto calórico mayor por día.