Ella es Miranda Grana, mexicana en conseguir la primera medalla para el país en un Mundial de Natación

El nombre de México se ha puesto en alto una vez más en este cierre del año 2025. Tal situación guarda estrecha relación con Miranda Grana, quien entrará a la historia por ser la primera mexicana en conseguir una medalla dentro de un Campeonato Mundial de Natación en la modalidad dorso. Así ocurrieron los hechos.

El Mundial de Natación se está llevando a cabo y, dentro de las principales sorpresas, destaca la de Miranda Grana, quien pese a ser muy joven logró obtener una presea para México y, con ello, se consolidó como la primera mexicana en conquistar una medalla en este tipo de eventos.

¿Por qué Miranda Grana ya es histórica dentro del Mundial de Natación?

Miranda Grana quedó en el tercer lugar dentro de la prueba de 200 metros dorso dentro del Campeonato Mundial de Natación, el cual se lleva a cabo en California, Estados Unidos. La mujer, de apenas 20 años de edad, demostró que es la tercera mejor en este rubro y orgullosamente mexicana.

¡HISTÓRICO!🔥



Miranda Grana🇲🇽 vuelve a romper el récord mexicano en 200m dorso (CC) ⏱️2:01.96 y se convierte en la PRIMERA mexicana en la HISTORIA en subirse al podio de una Copa del Mundo de natación (CC)🏊🏻‍♀️



🥇McKeown🇦🇺 1:57.87 💥WR

🥈Smith🇺🇸

🥉Grana🇲🇽pic.twitter.com/l9qTQXv7GT — Coco Trejo (@CoqueTrejo) October 20, 2025

Cabe mencionar que Miranda Grana obtuvo este galardón luego de haber finalizado la prueba con un tiempo récord de 2:01,96, el cual únicamente fue superado por las campeonas olímpicas Kylee McKeon y Regan Smith, mismas que se quedaron con la medalla de oro y plata en esta prueba, respectivamente hablando.

¿Miranda Grana logró un tiempo récord para México?

La nacida en Jalisco no solo se quedó con la medalla de bronce en esta prueba, sino que también alcanzó un registro récord a nivel nacional con el tiempo que realizó. Este, además, quedó relativamente cerca de lo que hicieron las campeonas olímpicas, pues mientras McKeon terminó con 1:57,87, Smith concluyó la prueba en 1:57,91.

Medalla de bronce! 🥉🇲🇽



Miranda Grana se convierte en la primera mexicana en conseguir una medalla en una Copa del Mundo de Natación en curso corto.



Consiguió el tercer lugar en los 200m dorso con un tiempo de 2:01:96, el cual también es nuevo récord mexicano. En la misma… pic.twitter.com/TEx0f5gm6j — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 20, 2025

Cabe mencionar que la presencia de Grana en eventos internacionales ha comenzado a tener cada vez más impacto en los últimos meses, pues ha logrado destacar en Juegos Centroamericanos y, ahora, en este Campeonato Mundial de Natación. Ahora, se espera que mantenga este nivel y sea uno de los rostros principales de la delegación mexicana con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

