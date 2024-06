La NBA anuncia juego en México con Jaime Jáquez como estelar

El deporte ráfaga vuelve a nuestro país. En una nueva edición de la Mexico City Game, la NBA estará en la capital de México, para traer el mejor basquetbol del mundo, cuando el Miami Heat se mida a los Washington Wizards, el próximo sábado 2 de noviembre de 2024.

Pero no solo el juego puede emocionar a los fanáticos de este deporte en territorio azteca, sino que también se adereza con la presencia de Jaime Jáquez Jr., jugador que representa a nuestra nación, y miembro de All Rookie First Team de la temporada 2023-2024.

¿Cuántas veces ha venido el Miami Heat y los Washington Wizards a México?

Está será la edición 33 de un juego de liga de NBA en México, desde 1992, cuando por primera vez se aventuraron a llegar a nuestro país. Para el Heat será su tercer encuentro en territorio nacional, y vienen, además de que con Jáquez, con el seis veces All Star Jimmy Butler.

Por su parte, para los Wizards, es su cuarto encuentro en suelo azteca, cuentan actualmente con los campeones de la NBA Kyle Kuzma y Jordan Poole, así como con la selección 2024 Panini Rising Stars Bilal Coulibaly. Los Wizards también tienen la segunda elección global en el NBA Draft 2024.

Donde comprar boletos para el juego del Heat vs Wizards en México

A partir de hoy, los aficionados pueden registrarse para recibir acceso a una preventa de boletos exclusiva, que se llevará a cabo el miércoles 10 y Jueves 11 de julio visitando http:/ /www.nbamexicocitvgame.mx. Las entradas para el partido saldrán a venta al público el viernes 12 de julio.