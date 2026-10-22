New England Patriots vs Chicago Bears: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado y marcador HOY jueves 22 de octubre en el inicio de la Semana 7 de la temporada regular de la NFL 2026

Hoy, jueves 22 de octubre, desde el mítico Soldier Field en Chicago, arranca la Semana 7 de la temporada regular de la NFL 2026. Los Chicago Bears reciben a los New England Patriots en un duelo de Thursday Night Football que pondrá a prueba a dos equipos con aspiraciones serias en esta temporada.

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Ambas escuadras saltan al emparrillado presumiendo un idéntico récord de cuatro victorias y dos derrotas. Los Bears regresan a casa con el ánimo a tope tras vencer a los Atlanta Falcons, guiados por un Caleb Williams que está mostrando mucha precisión en los controles. El mariscal lidera la liga en porcentaje de pases completos y, respaldado por el ataque terrestre de D'Andre Swift, tiene a la ofensiva de Chicago promediando 25 puntos por partido.

Del otro lado, los Patriots aterrizan en la "Ciudad de los Vientos" en su mejor momento del año. Nueva Inglaterra hila tres victorias de manera consecutiva, un lapso en el que han arrollado a sus rivales anotando 100 puntos totales. Gran parte de este despertar ofensivo se debe al ritmo que ha encontrado el quarterback Drake Maye, quien ha lanzado 10 pases de anotación en sus últimos tres compromisos y se ha vuelto letal conectando con DeMario Douglas.

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