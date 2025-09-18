Newcastle 0-0 Barcelona: Ver en VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 18 de septiembre, partido de la jornada 1 de la UEFA Champions League 2025; marcador online.

Tras la victoria del Bayern Múnich vs Chelsea , llega un partido especial para todos los aficionados del FC Barcelona cuando el cuadro culé se mida vs Newcastle United en su debut en la presente UEFA Champions League. Partidazo para cerrar la primera jornada del certamen internacional y con un ingrediente extra; el regreso del club inglés al torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Por parte del club blaugrana, la gran duda es si jugará su gran estrella; Lamine Yamal. El extremo español se resintió tras los juegos de la fecha FIFA y ya se perdió el juego contra el Valencia de liga. Por otro lado, los de St. James Park buscarán dar un a gran actuación ante su gente y dar un batacazo en la Champions League.