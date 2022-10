¿Neymar jugará su última Copa del Mundo en Qatar 2022?

El entrenador de Brasil, “Tite” defendió a su figura, Neymar Jr, pues en una entrevista comentó que el delantero del París Saint-Germain tiene físico para alargar su carrera en las Copas del Mundo.

“No es su último Mundial, absolutamente no”, declaró “Tite” en una entrevista para el diario Lance, respecto a una declaración de “Ney”, en la que el atacante de 30 años considera la posibilidad de que la Copa del Mundo de Qatar 2022 sea su última justa mundialista, pues ha disputado Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Creo que es mi último Mundial, lo encaro como el último, no sé si tendré condiciones, cabeza para aguantar más el futbol”, en una entrevista para el documental “Neymar & The Line Of Kings”.

Tite considera que Neymar tiene físico para jugar más mundiales

El entrenador carioca, opinó todo lo contrario a las palabras del atacante brasileó, pues explicó que un jugador con las características técnicas y físicas como ser ligero, ágil, móvil, s factor para poder seguir jugando a máximo nivel más allá de los 35 años.

Además, el estretega de la seleccion cinco veces campeona del mundo, comparó a Neymar con Lionel Messi , pues señaló que su estructura física le puede permitir mayor longevidad en lo más alto del futbol mundial.



Partidos de fase de grupos de Brasil en Qatar 2022

La Selección Brasileña es una de las máximas favoritas para ganar la Copa del Mundo y con Neymar en plenitud podría ser una realidad, con el elemento del PSG, la “canarinha” fue semifinalista en Brasil 2014, pues cayó por goleada ante Alemania, mientras que en Rusia 2018, se quedó en los cuartos de final del certamen.

Brasil vs Serbia | Jueves 24 de noviembre a las 13:00 horas.

Brasil vs Suiza | Lunes 28 de noviembre a las 10:00 horas.

Brasil vs Camerún | Viernes 2 de diciembre a las 13:00 horas.

