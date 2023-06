Neymar respalda a Carlo Ancelotti para ser DT de Brasil

El delantero del Paris Saint-Germain, Neymar, ha hablado sobre la posible llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Selección de Brasil, quien se ha rumorado que puede dejar al Real Madrid para llegar al mando del cuadro de la ‘Canarinha’, algo que el atacante del equipo de la Ligue 1 ve con buenos ojos.

“Brasil tendrá el privilegio de tener un entrenador extranjero. Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho”, dijo Neymar, en una entrevista durante una subasta del Instituto Neymar Jr.

En el mismo evento, el delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes, no ha descartado la salida del entrenador italiano, del conjunto ‘Merengue’, aunque indicó que no podía decir mucho debido a que tampoco tiene tanta información.

“Sé que es el plan A de la selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para Vini, para Militão... ya lo conocemos, conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero aún no hay nada confirmado. Esperamos que cuando acabe contrato se sume a la selección

”, añadió Rodrygo.

De cara a la Copa América de 2024, la Selección de Brasil tiene como estratega interino a Ramón Menezes. Por su parte, Carlo Ancelotti finaliza su contrato con el Real Madrid en junio de 2024, por lo que el combinado nacional busca acelerar el proceso de contratar al italiano antes de que de inicio el certamen de la Conmebol, el cual arranca el 20 de junio del siguiente año y terminará el 14 de julio.

En caso de llegar al banquillo de la ‘Verdeamarela’, será la primera ocasión en la que Carlo Ancelotti se encuentre a cargo de una Selección Nacional.

