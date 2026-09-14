Partidos de HOY lunes 14 de septiembre en la Semana 1 de la NFL, Monday Night Football

La Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL baja el telón este lunes 14 de septiembre con un solo partido, pero difícilmente podía pedir un cierre con más ingredientes. Denver Broncos visita a Kansas City Chiefs en el tradicional Monday Night Football y con la AFC Oeste como telón de fondo.

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El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Broncos y Chiefs disputarán su primer encuentro de la nueva temporada después de vivir campañas completamente opuestas en 2025.

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¿Qué partido de NFL se juega HOY lunes 14 de septiembre?

Denver llega como el nuevo rival a vencer dentro de la división. Los Broncos terminaron la temporada pasada con marca de 14-3, conquistaron la AFC Oeste y alcanzaron el Juego de Campeonato de la AFC. Con ello pusieron punto final a una racha de nueve títulos divisionales consecutivos de Kansas City.

Los Chiefs, por su parte, vienen de un inesperado 6-11, su primera temporada perdedora desde 2012. Por eso, comenzar 2026 precisamente frente al equipo que terminó con su dominio divisional añade todavía más presión al estreno.

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Pero todos los reflectores estarán sobre los quarterbacks.

Patrick Mahomes vuelve a disputar un partido después de romperse el ligamento cruzado anterior en la Semana 15 de 2025. Del otro lado, Bo Nix también regresa tras la fractura de tobillo sufrida en la Ronda Divisional, lesión que le impidió participar en el resto de la carrera de Denver hacia la Final de Conferencia.

También habrá caras nuevas. Kansas City incorporó al corredor Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX con Seattle, mientras Denver reforzó su ataque aéreo con Jaylen Waddle, quien acompañará a Courtland Sutton.

Así, la primera semana termina con una rivalidad que podría comenzar a marcar desde septiembre la pelea por una de las divisiones más atractivas de la Conferencia Americana.

Semana: 1

Broncos vs Chiefs

Fecha: lunes 14 de septiembre

Hora: 18:15 horas del centro de México

Estadio: Arrowhead Stadium