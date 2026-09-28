ÚLTIMA HORA: Intercambio de quarterback estrella en plena temporada, cimbra la NFL

La NFL acaba de sacudir a la industria del futbol americano. Los New York Giants adquirieron a J.J. McCarthy, quarterback que Minnesota seleccionó con la décima selección global del Draft 2024, a cambio de una selección de quinta ronda del Draft 2027. Los Vikings hicieron oficial el movimiento este lunes.

El intercambio tiene una explicación inmediata ya que Jaxson Dart quedó fuera por el resto de la temporada regular después de sufrir una lesión en la rodilla durante la derrota ante Los Angeles Rams. El quarterback tuvo que ser operado y los Giants necesitaban darle profundidad a una posición que se quedó en manos de Jameis Winston.

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Winston consiguió el domingo una victoria de 12-7 sobre Tennessee, pero Nueva York solamente encontró el camino a las diagonales en una ocasión. El equipo terminó dependiendo de cuatro goles de campo para sacar adelante el partido.

Ahora, John Harbaugh tendrá una nueva pieza para trabajar.

De la décima selección global a una quinta ronda

La historia de McCarthy en Minnesota tomó un giro mucho más rápido de lo esperado.

Los Vikings apostaron por él en 2024 con la décima selección global, pensando en el quarterback de Michigan como una pieza para construir el futuro de la franquicia. Pero su camino se complicó antes incluso de consolidarse como titular.

La llegada de Kyler Murray cambió el escenario. Minnesota comenzó la temporada con Murray como quarterback titular y Carson Wentz ganó la competencia por el puesto de suplente.

McCarthy quedó atrapado en medio de ese movimiento.

El ahora quarterback de los Giants tuvo además un complicado cierre de pretemporada. Sus inconsistencias terminaron alejándolo de la pelea por un lugar importante en el depth chart de Minnesota.

En menos de tres años, pasó de ser una de las grandes apuestas del Draft a cambiar de equipo por una selección de quinta ronda.

¿Cuándo jugará McCarthy con los Giants?

El movimiento no significa que McCarthy vaya a tomar inmediatamente los controles de la ofensiva.

Después de la victoria ante los Titans, Harbaugh había confirmado que Winston sería el titular en la Semana 4 contra los Arizona Cardinals. La llegada de McCarthy no necesariamente modifica ese plan, pues el quarterback deberá familiarizarse con una ofensiva nueva y con el sistema del entrenador.

Pero los Giants acaban de abrir una puerta que parecía cerrada.

McCarthy llega a Nueva York con apenas 23 años y con el antecedente de haber sido campeón nacional con Michigan bajo las órdenes de Jim Harbaugh, hermano de John.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en la NFL, precisamente con el hermano de su antiguo entrenador.

Para Minnesota, el intercambio representa el final de una apuesta que nunca terminó de despegar. Para los Giants, puede convertirse en algo mucho más importante: un seguro ante la ausencia de Dart y, si las circunstancias cambian, una nueva alternativa para el futuro de su ofensiva.

