Los partidos de la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL
La NFL no da tregua y ya tiene lista una Semana 2 cargada de partidos. Consulta el calendario completo, las fechas y horarios para México.
La temporada 2026 de la NFL apenas comienza a tomar velocidad. Después de una Semana 1 que terminó con el triunfo de Kansas City sobre Denver en el Monday Night Football, los 32 equipos vuelven a escena con una cartelera que se extenderá durante cuatro días.
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La actividad comenzará este jueves 17 de septiembre con un choque que luce especialmente atractivo: Detroit Lions visitará a Buffalo Bills en el primer Thursday Night Football de la campaña. Además de enfrentar a Josh Allen contra una ofensiva de Detroit cargada de talento, el encuentro marcará el primer partido de Buffalo en horario estelar dentro de su nuevo Highmark Stadium.
How did your team fare in Week 1? 👀 pic.twitter.com/wW2yqeV4VP— NFL (@NFL) September 15, 2026
Partidos y horarios de la Semana 2 de la NFL
El grueso de la jornada llegará el domingo 20 de septiembre. Ocho partidos comenzarán a las 11:00 horas del centro de México, mientras que otros cinco ocuparán la ventana vespertina.
Jueves 17 de septiembre
Lions vs Bills — 18:15 horas
Domingo 20 de septiembre | 11:00 horas
Panthers vs Falcons
Saints vs Ravens
Vikings vs Bears
Bengals vs Texans
Steelers vs Patriots
Packers vs Jets
Browns vs Buccaneers
Eagles vs Titans
Domingo 20 de septiembre | 14:05 horas
Jaguars vs Broncos
Raiders vs Chargers
Domingo 20 de septiembre | 14:25 horas
Seahawks vs Cardinals
Commanders vs Cowboys
Dolphins vs 49ers
La noche quedará reservada para Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs, programado a las 18:20 horas. Patrick Mahomes y compañía tendrán así una semana corta después de abrir su temporada el lunes ante Denver.
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¿Qué partido cierra la Semana 2 de la NFL?
La segunda jornada concluirá el lunes 21 de septiembre en California. New York Giants visitará a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium a partir de las 18:15 horas del centro de México, en el único Monday Night Football de la semana.
Serán nuevamente 16 partidos y no habrá equipos descansando.