Ni Jennifer Hermoso ni Alicia Cervantes: ella es la única líder de goleo en la Liga BBVA MX femenil

La Liga BBVA MX Femenil cuenta con talento de sobra, donde Jennifer Hermoso se destaca como una de las goleadoras de Tigres, mientras que Alicia Cervantes hace lo propio con las Chivas, equipo que repitió fórmula y venció al América en la jornada 11 . Sin embargo, ninguna de ellas es la líder de goleo del torneo hasta la fecha, pues ese título le corresponde a Charlyn Corral, delantera del Pachuca.

Si bien es cierto que Tigres mantiene el liderato de la Liga BBVA MX Femenil, la máxima goleadora de la competición es Corral con 14 goles en estas primeras 11 fechas. La delantera de 34 años viene de marcar un póker ante Necaxa en la última jornada disputada y se posicionó como la máxima artillera del torneo hasta el momento. Tigres también hizo lo suyo y goleó por 5-1 a Pumas .

@charlyncorral / IG Charlyn Corral es la líder de goleo de la Liga BBVA MX femenil

Con sus cuatro goles ante Necaxa, Corral se convirtió en la primera jugadora en marcar 150 goles en la Liga BBVA MX Femenil con un solo equipo. En total, suma 152 anotaciones, 150 de ellos en la liga y dos más en la Summer Cup. Estos números han colocado a Charlyn como una de las jugadoras más destacadas del torneo, pues también fue la primera jugadora en ganar el tricampeonato de goleo.

Además, su constante nivel a lo largo de estos años le ha permitido ser una de las integrantes dentro de la lista final de nominadas al premio Jugadora del Año 2024/2025 de la CONCACAF. La futbolista del Pachuca Femenil comparte nominación con otras estrellas internacionales como Melchie Dumornay (Haití), Emily Fox (Estados Unidos), Lindsey Horan (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Jamaica).

¿Cómo está la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil a la jornada 11?