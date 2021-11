“Ni metiendo 100 goles” 'Chicharito’ regresa a la Selección Mexicana

No hay forma de que el ‘Chicharito’ Hernández regrese a la Selección Mexicana... o al menos no por ahora. Luego de que se confirmara que Gerardo Martino seguirá al frente del combinado nacional, también se pudo saber que Javier no volverá a vestir la camiseta nacional, “ni aunque meta 100 goles”.

La gran temporada que tuvo el ‘Chicharito’ Hernández con el Galaxy, igualando su mejor marca goleadora en una misma campaña, no le alcanzó al mexicano para ser convocado a la Selección Azteca y al parecer, no habrá forma en la que el delantero regrese.

‘Chicharito’ no volverá a la Selección Mexicana

De acuerdo a información de ESPN, por la mente de la Selección Mexicana no pasa volver a llamar al ‘Chicharito’ Hernández. La misma fuente señala que “ni aunque metiera 100 goles”, el atacante del Galaxy sería considerado en el combinado nacional... por lo que no pasa por un tema deportivo.

El ‘Chicharito’ Hernández no es convocado con la Selección Mexicana desde el 2019. Fue en un partido que el combinado azteca ganó por 3-2 ante Estados Unidos y ese fue el último encuentro que disputó Javier. Luego de una mala temporada con el club de Los Ángeles, tuvo su revancha para tener un gran año goleador.

Luego de la derrota de México frente a Canadá , el Galaxy mandó un mensaje en redes sociales. En pocas palabras “reclamaron” la no convocatoria de Julian Araujo, Efraín Álvarez y por supuesto, Javier Hernández.

No hubo respuesta de la Selección Mexicana, o al menos no en las redes sociales. Fue hasta ahora donde el combinado nacional “respondió" y fue negando la convocatoria del ‘Chicharito’ Hernández, por lo menos no en un buen tiempo. Un tema extracancha, al parecer, es lo que mantendrá fuera al atacante.

