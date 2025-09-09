¡DE LOCOS! Nicolás Larcamón sorprende y muestra su estado físico

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, ha demostrado su pasión por el deporte más allá del campo de juego. Recientemente, Larcamón participó en una carrera de 10 kilómetros en el Bosque de Chapultepec, mostrando su compromiso con la condición física y su dedicación a mantenerse en forma.

El estratega argentino corrió los 10 kilómetros en el Bosque de Chapultepec, una prueba que ofrece modalidades de 5, 10 y 15 kilómetros. El director técnico compartió fotos en sus redes sociales celebrando su participación. La participación de Larcamón en la carrera generó reacciones en redes sociales, con algunos aficionados elogiando su dedicación y otros cuestionando su desempeño. Algunos memes y críticas circularon en redes hacia el técnico y el club cementero.

Líder con todas las letras

Larcamón ha demostrado ser un líder que predica con el ejemplo. Su compromiso con la condición física y su pasión por el deporte son un ejemplo para sus jugadores y aficionados. En su carrera como director técnico, Larcamón ha dirigido a varios equipos, incluyendo el Puebla, León y Necaxa, y ha logrado importantes éxitos, como conquistar la Concachampions con el León en 2023.

Cruz Azul se prepara para enfrentar a Pachuca en la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Larcamón y su equipo buscarán mantener su buena forma y lograr un resultado positivo en este importante partido para continuar en los puestos de arriba de cara a lo que viene.

