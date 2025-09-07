Rayados tiene en la mira a su francés para el Apertura 2025, pero su pasado no es muy grato y la afición explotaría

Los Rayados del Monterrey están urgidos de un delantero. Domenec Torrent en diversas ocasiones ha declarado que quiere un jugador a la ofensiva que tenga gol y puede ocupar varias posiciones al ataque. En las recientes semanas se les ha vinculado con muchos futbolistas, pero aún no se define cuál será el elegido. Recientemente el rumor de un francés comienza a crecer y se trata de Andy Delort. Lo malo de este futbolista es que jugó en México y fue defendiendo a los Tigres de la UANL.

Al mercado de fichajes en la Liga BBVA MX le quedan pocos días. Rayados sabe que necesita un goleador y Andy Delort es un agente libre, por lo que podría ser contratado en cualquier momento. La llegada del francés luce complicada por su pasado en Tigres y la afición de La Pandilla no lo aceptaría de la mejor manera. El galo llegaría procedente del MC Alger de Argelia.

DAVID LEAH/MEXSPORT Action photo during the match Pumas vs Tigres for their participation in round 14 of Tournament Apertura 2016 Liga MX, at CU Stadium Foto de accion durante el partido Pumas vs Tigres correspondiente a la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2016 de la LIga MX, en el Estadio CU , en la foto: Festejo de Gol Andy Delort Tigres 23/10/2016/MEXSPORT/David Leah

En Rayados sí quieren un delantero. El mercado de fichajes en México termina el 14 de septiembre, por lo que aun hay tiempo. Se ha rumorado que el nuevo goleador puede venir de la MLS o de Europa, pero todo indica que se trata de un futbolistas del Dallas FC.

Andy Delort pasó de noche en la Liga BBVA MX

El francés Andy Delort en México no tiene muy buenas recuerdos. Solamente disputó 16 partidos, logró hacer cuatro goles y poner una asistencia. El galo llegó recomendado por Andre-Pierre Gignac, quien desde que aterrizo en la Sultana del Norte se ha encargado de colocar sus compatriotas, pero ninguno ha triunfado como él en los Tigres.

Con los felinos solamente estuvo un semestre, pero no le llenó el ojo a Ricardo Ferretti ni. La directiva de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León y eso provocó que su paso fuera muy corto. El delantero tampoco se lo aró acoplar y pidió su salida. Regreso a su país para jugar con el Toulouse.