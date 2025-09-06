Vale menos de un millón, pero mientras todos están de vacaciones él sigue entrenando en Cruz Azul

Con el parón de la Liga BBVA MX por la fecha FIFA , muchos aficionados están muy ansiosos con el regreso del futbol de clubes. Mientras tanto, los jugadores del futbol mexicano se han tomado unas pequeñas vacaciones hasta que regrese la competencia. Sin embargo, hay un jugador de Cruz Azul que cuesta menos de un millón de euros y que es figura del Apertura 2025, pero pese a ello, sigue yendo a entrenar a La Noria: Ángel Sepúlveda.

‘El Cuate’ tuvo un gran inicio de torneo, pero sufrió un desgarro y será baja por varios partidos tras conocerse que tendrá, al menos, tres semanas de recuperación aproximadamente. Pese a ello, en un video publicado por El Chemín se puede observar al delantero de 34 años ingresando a La Noria para continuar con su proceso de recuperación. Por otro lado, se reveló el misterio de por qué José Paradela es el primer cambio en Cruz Azul .

Getty Images Ángel Sepúlveda fue a entrenar a las instalaciones de Cruz Azul durante el parón

Este gesto emocionó a todos los fanáticos de La Máquina, pues en redes sociales se pudo observar que jugadores como José Paradela, Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi se tomaron unas mini vacaciones juntos. Está de más decir que esto no tiene nada de malo, pero Sepúlveda aprovechó este tiempo libre para centrarse en su recuperación y regresar al terreno de juego lo más antes posible.

Angel Sepúlveda ingresando está mañana para seguir con su recuperación ❤️‍🩹 te mandamos toda la buena vibra del mundo! 🙌 Inicia la actividad en Cruz Azul!! 📸 Excelente viernes banda! pic.twitter.com/dU6lCZuq2P — El CHEMIN (@ElChemin1) September 5, 2025

¿Cuándo regresará Ángel Sepúlveda a jugar con Cruz Azul?

Si bien es cierto que es un hecho que Sepúlveda no estará disponible para los juegos contra Pachuca y Juárez, la información indica que podría regresar ante Querétaro y que estará al 100% de condición física para este partido. El sueño del experimentado delantero es ganar la décima con Cruz Azul, pero también ser llamado por Javier Aguirre y defender los colores de la Selección Mexicana.

Los números de Ángel Sepúlveda en el Apertura 2025

‘El Cuate’ comenzó la temporada de gran manera: jugó 7 partidos del Apertura 2025 y marcó 5 goles. Como si fuese poco, repartió 2 asistencias, por lo que suma 7 participaciones de gol (7 G+A) en 7 partidos. Unos números muy buenos para un jugador que tiene un precio de 700 mil euros, según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado.