Nicolás Tagliafico revela petición de un polaco en el Mundial

El seleccionado argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Nicolás Tagliafico, contó a través de un stream en la plataforma Twitch que un jugador polaco se acercó a pedirle algo peculiar en la fase de grupos del torneo.

Polonia se jugaba el pase a los octavos de final y con el marcador 2-0 en contra ante Argentina y con la victoria de México sobre Arabia Saudita de 2-0 faltaba un gol en cualquiera de los dos partidos para que Polonia quedara fuera del Mundial.

Polonia pidió un favor a los argentinos

Tagliafico cuenta que uno de los jugadores se acercó a él durante el encuentro de la jornada 3 del Mundial y con el poco español que sabía le dijo; “En un momento uno como pudo me dijo en español, no ataquen más”, el jugador polaco sabía que un gol más los dejaba fuera de la copa del mundo.

El argentino también bromeó con una jugada que se perdió durante el juego ante Polonia; “Menos mal que no hice el gol contra Polonia en esa que la pico, porque yo creo que si hago el gol Polonia queda fuera, y cambiaba todo, porque después México jugaba con Francia, México lo sacaba a Francia y se armaba todo un tilopo y no salíamos campeones”.

También hablo de la fuerza mental del grupo.

Sobre la fase final habló del partido de cuartos de final ante Países Bajos; “En el empate contra Holanda, no saben lo que fue nuestra cabeza con el gol de ellos en el último minuto. La fortaleza que tiene este grupo no la vi en otros equipos. Esa fortaleza fue la que nos hizo salir campeones”.

Y en la gran final contra Francia el defensa expresó que ya no aguantaba más las piernas; “yo estaba liquidado, los últimos minutos ya los estaba caminando, ya no quería saber nada, salí en los últimos minutos y me quede sentado en el banco ido viendo el juego, todos los chicos estaban al borde del terreno con ganas de entrar y en la última jugada veo como mandan un pelotazo y ese mano a mano del Dibu es el mundial” dijo Nicolás Tagliafico.

