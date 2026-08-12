Nintendo sorprende a todos; así confirmó el regreso de uno de los videojuegos de Mario

La Nintendo se ha convertido en una de las consolas más importantes de todos los tiempos, y esto guarda estrecha relación, entre otras cosas, con la forma en cómo ha traído de vuelta clásicos del ayer y hoy con la intención clara de volver a hacerlos populares en pleno 2026.

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Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre precisamente con Mario Bros, el personaje más importante en la historia de los videojuegos que, se sabe, volverá en una de sus mejores versiones dentro de Nintendo, por lo que es preciso que conozcas más detalles al respecto.

¿Nintendo confirma el regreso de un videojuego de Mario?

De acuerdo con información del portal Level Up, los suscriptores de la Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar del regreso de Super Mario Sunshine, uno de los títulos más recordados por los amantes de los videojuegos que, además, es un auténtico clásico del GameCube.

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La fuente detalla que el Super Mario Sunshine se unirá al catálogo de la Nintendo Classics en cuestión de días, por lo que, si bien este apareció por primera vez en un video promocional en 2025, ahora será totalmente un hecho a partir del próximo 13 de agosto del 2026.

Es así como, a partir de este día, los jugadores con esta suscripción activa tendrán la oportunidad de descargar el Super Mario Sunshine mediante la aplicación de Nintendo GameCube, por lo que este estará disponible de forma exclusiva a través de la Nintendo Switch 2, más no la primera versión.

¿Cuál es la intención de Nintendo con el regreso de este videojuego?

El objetivo de Nintendo con el regreso de Super Mario Sunshine guarda relación con el deseo de aumentar cada vez más el catálogo de clásicos que maneja en la GameCube de la Switch 2, por lo que se espera que en cuestión de meses la plataforma lance otros clásicos a sus seguidores.