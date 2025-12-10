Nintendo Switch Online anuncia la llegada de dos juegos clásicos de Nintendo 64; ¿a partir de qué fecha?

Este fin de año ha traído un sinfín de noticias positivas para los amantes de los videojuegos a nivel internacional. Ahora, son los fieles seguidores de la Nintendo Switch Online quienes recibieron la notificación en torno a la llegada de dos juegos clásicos provenientes de la Nintendo 64.

Como sabes, la Nintendo 64 formó parte de la llegada de esta nueva modalidad de juego en México y el resto del mundo, por lo que es considerada una consola de culto entre los gamers. Ahora, esta vuelve a ser tendencia dado que dos de sus juegos clásicos ya formarán parte de la Nintendo Switch Online.

¿Qué juegos de Nintendo 64 estarán en la Nintendo Switch Online?

Las novedades han llegado al servicio online pues, después de conocer a los juegos de GameCube para la Nintendo Switch 2, ahora esta consola sorprendió con gratas noticias para la barra digital a través de juegos completamente gratis que, sin duda, podrán sorprender a más de un gamer.

Y es que, además de las mejoras confirmadas para los juegos de GameCube, la Nintendo Switch Online recientemente confirmó dos juegos que formaron parte de la Nintendo 64, por lo que son auténticos clásicos. Estos son los siguientes: Rayman 2, The Great Escape, y Tonic Trouble.

Se sabe que ambos juegos estarán disponibles no solo para la Nintendo tradicional, sino también para la Nintendo Switch 2. Con ello, esta consola amplía aún más su oferta de títulos relacionado con la Nintendo 64, esto para los suscriptores que desean regresar a sus orígenes a través de estos juegos.

¿A partir de qué fecha llegarán estos juegos clásicos a la Nintendo 64?

Fue la propia página de Nintendo quien anunció que ambos videojuegos; es decir, tanto Rayman 2 como Tonic Trouble, formarán parte del catálogo de la Nintendo Switch Online a partir del próximo 17 de diciembre del 2025, por lo que desde la próxima semana podrás disfrutar de estos.