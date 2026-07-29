Nintendo Switch: Esto es lo que NUNCA debes HACER cuando tu pantalla está congelada

Si eres fanático de las consolas de videojuegos y tienes más de una en tu hogar, seguramente has notado como, en más de una ocasión, la pantalla de tu Nintendo Switch, en su versión 1 o 2, tiene problemas de congelamiento que impide que puedas disfrutar de tus juegos favoritos.

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Y es que, en distintos momentos de la vida, diversos usuarios han revelado que, mientras disfrutaban de su partida favorita, su pantalla quedó completamente congelada. Si en algún momento ha ocurrido esta situación contigo y te encuentras desesperado porque tu Nintendo Switch se arregle, esto es lo que no debes hacer para que se descomponga definitivamente.

¿Qué no hacer cuando la pantalla de tu Nintendo Switch se congela?

Lo primero a tener en cuenta es que, normalmente, esto ocurre con las consolas retro que no tienen una buena conexión, aunque también puede ocurrir con las consolas de nueva generación como, por ejemplo, la Nintendo Switch 2. En cualquier caso, resulta fundamental mantener la calma y no desesperarse por completo.

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Ante esto, es imprescindible no sacar el cartucho y comenzar a soplar en él, pues la humedad de la saliva genera óxido en los pones de cobre que suele debilitar la conexión y provocar congelamientos más frecuentes. Del mismo modo, es importante no acumular residuos en los raíles modernos de tus consolas.

Finalmente, en las consolas más actualizadas como la Nintendo Switch 2 resulta fundamental no forzar la hardware bajo un estrés constante que puede multiplicar los errores del sistema, hecho que puede producir una pantalla congelada que podría generar problemas mayores si apagas y prendes la consola constantemente.

¿Qué ocurre en tu consola cuando la apagas y prendes repentinamente?

El Portal Nintenderos menciona que el corte abrupto de una consola, como la Nintendo Switch, puede generar una descomposición de los datos de guardado o, bien, provocar una especie de cortocircuito en la placa base, por lo que resulta necesario que tampoco golpees la carcasa de tu consola, pues esta se dañará aún más.