Ojo: este es el nivel de pulsaciones al que debe llegar tu cuerpo para quemar grasa

Bajar de peso puede ser un desafío para muchas personas, ya que requiere mucho sacrificio como una alimentación saludable con proteínas , una rutina de ejercicio regular y abundante paciencia. Sin embargo, existen pequeños ‘atajos’ que podrían ayudarle a alcanzar este objetivo y uno de ellos es prestar atención a su frecuencia cardíaca cuando hace ejercicio. Según el sitio Medical News Today, existe la ‘frecuencia cardíaca para quemar grasa’, la cual ayuda a determinar el nivel de pulsaciones por minuto en el que el cuerpo quema grasa, según la edad. Un ejemplo es que una persona de 40 años debe tener un ritmo cardíaco de entre 90 y 126 pulsaciones por minuto.

Existen tablas y cálculos que ayudan a determinar la frecuencia cardíaca óptima para quemar grasa según la edad de cada individuo. Para calcular el nivel de latidos por minutos, deberá conocer la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca para quemar grasa. En primer lugar, para calcular la frecuencia cardíaca máxima, una persona debe restar su edad actual a 220. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima de una persona de 40 años sería de 180 latidos por minuto.

Unsplash Calcular la frecuencia cardíaca óptima ayudará a quemar grasa.

Luego, para calcular la zona de frecuencia cardíaca para quemar grasa, se deberá determinar los límites superior e inferior. Hay que tener en cuenta que el límite superior es el 70% de la frecuencia cardíaca máxima y el límite inferior es aproximadamente el 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Si usamos el mismo ejemplo, la frecuencia cardíaca para quemar grasa de una persona de 40 años estaría entre 90 (50% de 180) y 126 (70% de 180) latidos por minuto.

TE PUEDE INTERESAR:



Las personas que buscan aumentar su resistencia y fuerza cardiovascular a menudo entrenan a niveles más altos. Según explican los especialistas, a veces llamada la zona de cardio, las personas que entrenan para mejorar su rendimiento suelen hacerlo al 70-85% de su frecuencia cardíaca máxima. No obstante, hay que tener en cuenta que estas ecuaciones no son adecuadas para determinar frecuencias cardíacas seguras en niños.

¿Es la frecuencia cardíaca para quemar grasa la mejor opción para perder peso?

Si bien la frecuencia cardíaca para quemar grasa tiene cierto mérito, no es tan segura como parece. Según un estudio realizado en 2009, arrojó que la frecuencia cardíaca óptima para quemar grasa está en realidad entre el 60,2% y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Por otro lado, el American Council on Exercise (ACE) señala que calcular la frecuencia cardíaca máxima basándose en 220 no es muy preciso, ya que muchos más factores además de la edad determinan el nivel de condición física de una persona.