¡No es Gilberto Mora! El jugador más joven de la Liga MX

Hay nuevo prospecto en el futbol mexicano; Juan Carlos Martínez. El delantero de los Gallos Blancos de Querétaro oficialmente es el jugador más joven de toda la Liga MX con tan solo 16 años de edad, superando en ese ámbito al mundialista mexicano en Norteamérica 2026 y volante de Xolos de Tijuana; Gilberto Mora. Nacido en California, Estados Unidos en 2010, se formó en la academia de Los Angeles Galaxy y fue fichado por la escuadra queretana en busca de consagrarse en el futbol mexicano.

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El famoso 'Mono' ha tenido ya experiencia en selecciones nacionales juveniles, ha estado en la sub-15 y sub-16 del combinado mexicano y es parte de la generación de futbolistas que ha buscado Andrés Lillini bajo el mando de las inferiores en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Será cuestión de tiempo si Esteban González le da minutos en el primer equipo o es una apuesta a futuro con las subs queretanas.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.

