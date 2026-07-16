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OFICIAL: Los jugadores extranjeros que no fueron registrados por América para el Apertura 2026

Víctor Dávila, Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Thiago Espinosa no fueron registrados por las Águilas del América para el Torneo Apertura 2026.

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Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Nueva era en el Club América bajo el mando de Guillermo Almada. Adiós a cuatro futbolistas extranjeros para el Torneo Apertura 2026 a pocos días de que inicie el Torneo Apertura 2026. Víctor Dávila, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa y Vinicius Lima no fueron registrados por las Águilas y tendrán que buscar nuevos caminos ya sea en el futbol mexicano o en alguna liga del extranjero.

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En el portal de la Liga BBVA MX, ya está el registro del Club América y destacan las ausencias de los futbolistas extranjeros antes mencionados y también la de los mexicanos Jonathan Dos Santos y Néstor Araujo. Por otro lado, Emilio Lara, Franco Rossano y Miguel Ramírez. Cabe destacar que, Dávila seguirá en el equipo azulcrema, sin embargo, no será tomado en cuenta debido a su grave lesión que lo ha tenido fuera de actividad.

Jugadores no registrados por América

  • Rodrigo Dourado
  • Vínicius Lima
  • Thiago Espinosa
  • Víctor Dávila
  • Néstor Araujo
  • Jonathan Dos Santos

Por si fuera poco, Ícaro da Conceiçao si fue registrado tras su paso por la sub-23 del equipo de Coapa. Se desempeña como extremo y buscará darle soluciones a la ofensiva de Almada en este Torneo Apertura 2026.

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