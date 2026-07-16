OFICIAL: Los jugadores extranjeros que no fueron registrados por América para el Apertura 2026

Nueva era en el Club América bajo el mando de Guillermo Almada. Adiós a cuatro futbolistas extranjeros para el Torneo Apertura 2026 a pocos días de que inicie el Torneo Apertura 2026. Víctor Dávila, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa y Vinicius Lima no fueron registrados por las Águilas y tendrán que buscar nuevos caminos ya sea en el futbol mexicano o en alguna liga del extranjero.

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En el portal de la Liga BBVA MX, ya está el registro del Club América y destacan las ausencias de los futbolistas extranjeros antes mencionados y también la de los mexicanos Jonathan Dos Santos y Néstor Araujo. Por otro lado, Emilio Lara, Franco Rossano y Miguel Ramírez. Cabe destacar que, Dávila seguirá en el equipo azulcrema, sin embargo, no será tomado en cuenta debido a su grave lesión que lo ha tenido fuera de actividad.

Jugadores no registrados por América

Rodrigo Dourado

Vínicius Lima

Thiago Espinosa

Víctor Dávila

Néstor Araujo

Jonathan Dos Santos

Por si fuera poco, Ícaro da Conceiçao si fue registrado tras su paso por la sub-23 del equipo de Coapa. Se desempeña como extremo y buscará darle soluciones a la ofensiva de Almada en este Torneo Apertura 2026.

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