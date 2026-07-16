OFICIAL: Los jugadores extranjeros que no fueron registrados por América para el Apertura 2026
Víctor Dávila, Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Thiago Espinosa no fueron registrados por las Águilas del América para el Torneo Apertura 2026.
Nueva era en el Club América bajo el mando de Guillermo Almada. Adiós a cuatro futbolistas extranjeros para el Torneo Apertura 2026 a pocos días de que inicie el Torneo Apertura 2026. Víctor Dávila, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa y Vinicius Lima no fueron registrados por las Águilas y tendrán que buscar nuevos caminos ya sea en el futbol mexicano o en alguna liga del extranjero.
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En el portal de la Liga BBVA MX, ya está el registro del Club América y destacan las ausencias de los futbolistas extranjeros antes mencionados y también la de los mexicanos Jonathan Dos Santos y Néstor Araujo. Por otro lado, Emilio Lara, Franco Rossano y Miguel Ramírez. Cabe destacar que, Dávila seguirá en el equipo azulcrema, sin embargo, no será tomado en cuenta debido a su grave lesión que lo ha tenido fuera de actividad.
Jugadores no registrados por América
- Rodrigo Dourado
- Vínicius Lima
- Thiago Espinosa
- Víctor Dávila
- Néstor Araujo
- Jonathan Dos Santos
Por si fuera poco, Ícaro da Conceiçao si fue registrado tras su paso por la sub-23 del equipo de Coapa. Se desempeña como extremo y buscará darle soluciones a la ofensiva de Almada en este Torneo Apertura 2026.
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