No los perdonan: aficionados estallan contra “culpables” de la derrota de León con Monterrey

Club León no levanta cabeza en este inicio del Apertura 2025 y sumó una nueva derrota tras caer por 3-1 ante Rayados de Monterrey en la cuarta jornada de la Liga BBVA MX . La ‘Fiera’ acumula sólo 3 puntos en estas primeras 4 fechas y se encuentra en la posición número 15 de la tabla general. Ante esta situación, los aficionados se mostraron furiosos en redes sociales y señalaron a los culpables de este mal momento de León. El entrenador, el principal apuntado; seguido por la defensa.

Ellos fueron los culpables de la derrota de León ante Rayados de Monterrey

Sin lugar a dudas, el principal apuntado por parte de la afición fue Eduardo Berizzo, entrenador del equipo. “¿Para cuándo se va Berizzo? A Larcamon lo corrieron por menos…”, fue lo que mencionó un aficionado tras el pitido final. Mientras que otro dijo: “Hay plantel, no hay técnico. No le veo el sello del técnico”. Por otro lado, en Monterrey habrían perdido la paciencia por Lucas Ocampos, pero su salida es complicada .

Club León Eduardo Berizzo es el principal culpable del mal momento de León, según la afición

Otros aficionados de León criticaron el planteo táctico de Berizzo: “Que alguien por favor le diga a Berizzo que su línea de 3 no funciona, y su medio campo sobre poblado tampoco”. Mientras que otro fanático remarcó que la plantilla ya no confía en su DT: “Es muy claro que los jugadores ya no están con el argentino, ¡Se tiene que ir esta semana! Ya es insostenible…”, mencionaron en X (ex Twitter).

Por otro lado, los aficionados de la ‘Fiera’ culparon a la defensa en general de su equipo, por el resultado obtenido. “¡Para los que creían que James era el problema! No está James en cancha y ya tiene dos goles en contra, ¡La defensa es todo un colador!”, expresó un fanático. En tanto, otro dijo: “Ya manden a chingar a su madr* a Adonis Frías y toda su defensa”. La paciencia parece haber acabado en la afición del León.

¿Quién fue el peor jugador de León ante Rayados, según la estadística?

De acuerdo a los datos ofrecidos por SofaScore, plataforma especializada en estadística futbolística, el peor jugador de León en la derrota ante Rayados fue Oscar García, el portero titular. Obtuvo una valoración general de 5.3 sobre 10, siendo por diferencia, el peor jugador de la cancha. El lateral Iván Moreno tampoco tuvo un buen día, cerró el partido con una puntuación de 5.7.