No es trampa: el “truco” de Gabriel Milito por el que Chivas se defiende

En los últimos días surgió una polémica alrededor del cuerpo técnico de Chivas por la manera en que algunos de sus integrantes aparecen registrados ante la Liga BBVA MX. La situación provocó comentarios en redes sociales e incluso fue señalada por algunos como una supuesta “trampa”, aunque la explicación apunta a un motivo administrativo.

El caso involucra al equipo de Gabriel Milito, donde Juan Manuel Cortés y Patricio Morales aparecen registrados como utileros. Sin embargo, sus funciones reales son distintas: Cortés trabaja como analista de video y Morales se desempeña como uno de los psicólogos deportivos dentro del cuerpo técnico del Guadalajara.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Gabriel Milito utiliza un registro permitido por el sistema

La razón de este registro no responde a un intento de obtener una ventaja deportiva. El sistema administrativo de la Liga MX únicamente contempla cargos como director técnico, auxiliar técnico, preparador físico, médico, kinesiólogo y utilero.

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Debido a esa limitación, puestos “nuevos” del futbol, como analista de video o psicólogo deportivo, no cuentan con una categoría específica. Por ello, se utiliza el registro de utilero para que esos especialistas puedan estar en la banca en los partidos.

Chivas no incumple el reglamento

La misma situación también aparece en los registros de la Leagues Cup, ya que ambos torneos utilizan procesos administrativos similares para acreditar al personal de cada equipo. De ese modo, se entiende que no hay ninguna “trampa”.

De acuerdo con la información disponible, Chivas no está violando el reglamento de la Liga MX ni el de la Leagues Cup. Se trata de una solución administrativa derivada de las limitaciones del sistema de registros.

Chivas

Rayados de Monterrey tomó una decisión distinta

El tema involucró a Rayados de Monterrey y al cuerpo técnico de Matías Almeyda. Tras hacerse pública la situación de Erik Lamela, el club regio decidió dar de baja temporalmente el registro de uno de los integrantes que aparecía como utilero.

En cambio, Chivas mantiene registrados de esa forma a Juan Manuel Cortés y Patricio Morales. Ambos continúan desempeñando sus funciones habituales, mientras el sistema de la Liga MX sigue sin incorporar categorías específicas para estos cargos especializados.

